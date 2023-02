https://sputniknews.lat/20230216/eeuu-quiere-acallar-la-situacion-con-el-nord-stream-en-vez-de-dar-pruebas-de-su-no-implicacion-1135844282.html

EEUU quiere "acallar la situación" con el Nord Stream en vez de dar pruebas de su no implicación

EEUU quiere "acallar la situación" con el Nord Stream en vez de dar pruebas de su no implicación

La Administración estadounidense intentará acallar la situación con la investigación de las explosiones en los gasoductos Nord Stream y no aportará las pruebas... 16.02.2023, Sputnik Mundo

La situación tiene de fondo el artículo del periodista estadounidense Seymour Hersh en el que resaltó que EEUU detonó a distancia los explosivos en los ductos del Nord Stream el pasado 26 de septiembre de 2022, y que esto fue realizado por orden del presidente Joe Biden.En respuesta, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, declaró que Washington no está de acuerdo con las acusaciones y que los países en cuya jurisdicción se volaron los gasoductos deben ser investigados.A su vez, el portavoz de la Embajada de Rusia en EEUU, Ígor Guirenko, apuntó que Rusia no permitirá que EEUU guarde silencio sobre la situación, Washington debe tratar de demostrar que no tuvo nada que ver con la destrucción de los oleoductos. En la embajada describen el incidente como un acto de terrorismo internacional, que requiere una investigación completa e independiente.Según la politóloga, Washington no intenta aportar pruebas de su no implicación, aludiendo al hecho de que se trata solo de una investigación periodística, por lo que no hay pruebas directas. Al mismo tiempo, en su opinión, las investigaciones que actualmente llevan a cabo Dinamarca y Suecia probablemente no conduzcan a unos resultados concretos."Creo que el escenario más suave para ellos es no nombrar al culpable. A estas alturas todavía no hay indicios de que vayan a incriminar a EEUU y, lo que es más importante, a darlo a conocer. Se ceñirán a la posición generalmente aceptada: hubo una explosión provocada por el hombre, un atentado terrorista provocado por el hombre, pero quién fue el responsable, los Gobiernos de estos países no lo expresarán, dada la línea muy general, la posición común en la que están inmersos tanto Dinamarca como Suecia", concluyó la experta.El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde, trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.

