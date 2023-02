Grupos terroristas en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder

https://sputniknews.lat/20230216/grupos-terroristas-en-afganistan-tras-la-llegada-de-los-talibanes-al-poder--1135851409.html

Entre las promesas que los talibanes hicieron al mundo antes y después de llegar al poder en Afganistán estaba la de impedir la amenaza terrorista desde el... 16.02.2023, Sputnik Mundo

No obstante, los altos cargos regionales siguen informando que, pese a las garantías de que ahora no representa ninguna amenaza, en el territorio operan más de 20 organizaciones terroristas.Afganistán sigue siendo una fuente importante de amenaza terrorista en Asia Central y Meridional, según el XXXI Informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado en febrero de 2023 de conformidad con la Resolución 2610 (2021) sobre ISIS y al-Qaeda, estimadas organizaciones terroristas en Rusia.Esta amenaza procede de grupos como el Estado Islámico de Irak y el Levante-Jorasán, Al Qaeda, el Tehrik-e-Taliban Pakistán o Movimiento de los Talibanes Pakistaníes, así como el Movimiento Islámico de Uzbekistán, el Grupo de la Yihad Islámica, el Katiba Imam al-Bukhari, el Katiba al Tawhid wal Jihad, Jamaat Ansarullah (no incluido en la lista) y otros. Estos grupos gozan de mayor libertad de movimiento en Afganistán debido a una falta de estrategia de seguridad eficaz implementada por los talibanes.ISIS-J* se presenta a sí misma como el principal rival de la administración de facto formada por los talibanes, su objetivo estratégico se centra en Afganistán y se extiende más allá, hasta la región histórica de Jorasán. El principal objetivo del ISIS-J es demostrar que los talibanes son incapaces de proporcionar seguridad en el país. Los estados miembros de la región estiman que ISIS-J cuenta actualmente con entre 1.000 y 3.000 combatientes, de los cuales unos 200 proceden de Asia Central, señala el informe.La OTSC y la seguridad de TayikistánMás de 20.000 miembros de diversas organizaciones terroristas se encuentran en Afganistán, de los cuales 6.500 son combatientes de ISIS, afirmó el otro día el coronel general Anatoli Sídorov, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), en una conferencia de prensa en línea."Hay 20.000 militantes de diversas organizaciones terroristas, entre ellas la mayor Wilayat Jorasán,* con 6.500 miembros, Al Qaeda,* Movimiento Islámico de Uzbekistán* y otras que están activas en Afganistán", indicó.Añadió que en el país islámico hay muchas fuerzas que pretenden desestabilizar las fronteras meridionales de la Organización. En este caso, es importante evitar los imprevistos. Sídorov observó las actividades destructivas de Occidente y la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra los estados miembros de la OTSC. Además, la naturaleza y la dinámica de los procesos muestran que no se espera la normalización del asunto en la región de la OTSC. Hace un año, el número de combatientes en la frontera afgana con Tayikistán era de 5.000 personas, informó Anatoli Sidorov.De acuerdo con diplomáticos rusos, una gran proporción de los terroristas en Afganistán proceden de Estados de Asia Central, lo que aumenta significativamente el riesgo de que la actividad terrorista se extienda a países vecinos.Desde la llegada de los talibanes al poder, el número de combatientes del ISIS en Afganistán se ha triplicado, hasta alcanzar los 6.000 elementos, declaró Zamir Kabúlov, representante especial del presidente ruso para Afganistán y director del Segundo Departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El enviado especial del presidente Vladímir Putin opinó que Occidente está creando deliberadamente las condiciones para el fortalecimiento del grupo terrorista.El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Oleg Siromólotov, declaró en el segundo semestre de 2022 que continuaba el apoyo financiero a grupos terroristas desde el extranjero y la afluencia de combatientes terroristas extranjeros.Tipos de organizaciones terroristas de AfganistánLas organizaciones terroristas de Afganistán pueden dividirse en tres categorías:Medidas de los talibanes contra los grupos terroristasSegún la información del Equipo de Apoyo Analítico y Supervisión de Sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2022, los talibanes** han formado un ejército regular tras su segundo ascenso al poder. Se calcula que el número total de combatientes talibanes se ubica en torno a los 350.000 elementos, de los cuales cerca de 150.000 están en el Ministerio de Defensa, y el resto en el Ministerio del Interior (según los talibanes, el número total del ejército es de alrededor de 150.000 uniformados). Para luchar contra el ISIS los talibanes crearon tres unidades de fuerzas especiales: Badri-313, bajo el mando de Abdul-Jafiz (600-700 hombres); Fate, bajo el mando de Tay Mir Yavad (900-1000 hombres), y Omari, bajo el mando de Mohammad Yaqub. En particular, la última operación especial para limpiar una clandestinidad de combatientes del ISIS tuvo lugar recientemente en Kabul. Los talibanes afirmaron que murieron varios militantes. Algunos de los combatientes estaban implicados en los últimos atentados perpetrados en la capital.*Organización terrorista prohibida en Rusia**Bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas

