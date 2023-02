https://sputniknews.lat/20230216/la-otra-herida-de-la-conquista-la-lucha-de-mexico-contra-el-saqueo-internacional-de-plantas-1135813354.html

La otra herida de la conquista: la lucha de México contra el saqueo internacional de plantas

La otra herida de la conquista: la lucha de México contra el saqueo internacional de plantas

Yinztli, un vivero en el corazón de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, es un bastión de biodiversidad y belleza, pero también de resistencia. Desde... 16.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-16T14:44+0000

2023-02-16T14:44+0000

2023-02-16T14:44+0000

📝 reportajes

méxico

california

asia

medioambiente

profepa

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135813652_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6a5dca6761900aa5404c570e7c4057f1.jpg

Para conocer la forma en la que los productores se han organizado contra el robo de semillas y ejemplares, Sputnik conversó con Tonatiuh Arenas Jiménez, quien también es miembro de la Asociación de Productores de Cactáceas y Suculentas, que colabora con distintas universidades para concientizar sobre la importancia del cultivo y la conservación de estas plantas.Todo comenzó hace aproximadamente 10 años, cuenta el biólogo, cuando un grupo de productores decidió organizarse para hacer frente a la competencia desleal en los mercados locales. "En esos tiempos, los mercados estaban llenos de plantas, pero silvestres, entonces, tuvimos que pelear con eso, porque la planta silvestre grande costaba muy poquito y las plantas pequeñas nos tardan dos años en crecer, entonces, no se compara", apunta.Durante un tiempo, precisa Arenas, la situación se controló y dejó de haber presencia de estas plantas en los mercados. Sin embargo, las cosas volvieron a ser iguales y, en la actualidad, ese mercado negro todavía existe en el país. “Eso no termina porque es una manera fácil y porque la gente de las regiones es gente con muchas necesidades, entonces, se les hace fácil sacar las plantas de la región y venir a ofrecerlas a los mercados", narra.El saqueo se remonta a la ConquistaQuitando lo que pasa en lo local, Arenas explica que ese mercado ilegal de plantas está muy fuerte en la actualidad, especialmente el saqueo de ejemplares y material genético, algo que se remonta a los tiempos de la Conquista. En aquel entonces, narra don Tonatihu, los españoles empezaron a hacer los conteos de lo que había y, desde ese momento, empezaron a llevarse las plantas de México.Incluso, platica el experto, hay grusoniis, conocidas comúnmente como asiento de suegra, biznaga o bola de oro, en los jardines victorianos de Inglaterra, de muchos años de antigüedad. En ese sentido, señala, los europeos fueron los primeros que desarrollaron el cultivo de cactus, por lo que esta actividad se arraigó particularmente en países como Alemania, el Reino Unido, Italia y Países Bajos y, por lo mismo, su necesidad de material biológico para poder acrecentar la biodiversidad y los cultivos propició que empezaran a salir las plantas desde México, pero, sobre todo, semillas.A su vez, en Estados Unidos, particularmente en California, un solo vivero puede producir hasta 20 millones de plantas al año. "Estamos hablando de un mundo de plantas, nada que ver con México, en donde los viveros más grandes sacan una producción de 100.000 plantas al año, nada que ver con Europa, con California, donde están los viveros más grandes, entonces, ya no tienen necesidad de sacar planta para vender, pero siempre van a tener necesidad de sacar semilla, porque el material genético de la planta silvestre es invaluable para cualquier vivero", asegura el experto.¿Cuáles son las especies más buscadas?De acuerdo con un estudio de la Revista Mexicana de Biodiversidad, la familia Cactaceae es originaria del continente americano. Sin embargo, su mayor diversidad e importancia se encuentra en territorio mexicano, en donde existen cerca de 670 especies, la mayoría (80%) endémicas de México. Esto quiere decir que solo se encuentran en el país latinoamericano.Sin embargo, al extraer el material genético, en muchas ocasiones, la persona que realiza esa labor corta el centro de la planta, sobre todo cuando se trata de especies raras. Lamentablemente, en algunos casos, esa forma de sustraer la semilla mata al ejemplar y, aunque a veces logra retoñar, "ya cambió completamente la planta".Pero hay otro grupo de plantas, las columnares, comparte el biólogo. "En México hay bosques de columnares, si te vas por aquí, por Puebla, por Tehuacán, rumbo a Oaxaca, vas a encontrar un espectáculo, bosques de columnares de diferentes variedades", narra don Tonatiuh. Se trata de la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), conocida como la cuna de la agricultura en Mesoamérica, un área natural protegida que se localiza en el sureste mexicano. La RBTC, cuya extensión abarca 490.000 hectáreas, cuenta con una de las mayores concentraciones de cactus columnares en el mundo. De acuerdo con cifras del Gobierno mexicano, 45 de las 70 especies reportadas en el país se encuentran en la RBTC.De esta forma, las plantas y semillas que más sustraen los extranjeros son las de muy lento crecimiento y las columnares. Pero, señala el biólogo, hay una tercera variedad. "En México, por nuestra diversidad en orografía, en microhábitats, tenemos una gran diversidad y se siguen encontrando especies —hay algunas increíbles— prácticamente cada año, entonces, esas plantas atraen, son como un imán para todo el mundo", apunta don Tonatiuh."Yo creo que son los tres puntos más delicados de estas plantas: las de muy lento crecimiento, las y todas las especies nuevas que hay", resume.¿Cómo se dieron cuenta del saqueo?De acuerdo con Tonatiuh Arenas, los decomisos que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) funcionan como muestra de lo que está saliendo del país. "Algo que está impulsando mucho la salida es que se están desarrollando mercados nuevos en el mundo, en Estados Unidos sigue creciendo y, sobre todo, en Asia, en donde hay una explosión de cultivo de cactáceas", explica.Precisamente el saqueo de cactáceas por parte de personas procedentes de Japón, Corea y Tailandia fue denunciado en 2017 por académicos, investigadores y productores de la Universidad Autónoma de Chapingo. De acuerdo con los especialistas, el robo histórico se registró en 1982, cuando un grupo de japoneses sacó del país cerca de 500 toneladas de estas plantas desde Colima hacia el país asiático.¿Cómo luchan contra el saqueo y qué apoyo han recibido de las autoridades?La experiencia de 10 años de lucha contra el saqueo ha llevado a Tonatiuh Arenas a darse cuenta de que, así como el gremio de productores tiene problemáticas y necesidades conjuntas, también tiene deberes comunes.Sin embargo, hay un aspecto más: la difusión, que la Asociación de Productores de Cactáceas y Suculentas realiza mediante exposiciones y participando en congresos. "Es un arte de difusión, nosotros le llamamos a eso el circo de los cactus, ¿en qué consiste? Antes, los circos —ahorita ya cambió todo— iban de pueblo en pueblo y llevaban que el elefante, que el oso, que el tigre, entonces, los niños llegaban y veían y se sorprendían con algo que de otra forma no conocerían. Es lo que, de alguna forma, nosotros, al poder hacer estas exposiciones, con talleres, con conferencias, damos a conocer esto para la gente", agregó.El circo de los cactus, explica don Tonatiuh, funciona como un jardín botánico, pero itinerante. "Ese es un papel valioso y es el sentido que le hemos tratado de dar, de difusión de conocimiento, porque tú no puedes proteger lo que no sabes que existe, lo que no conoces", concluyó.

https://sputniknews.lat/20220219/estrellita-la-mona-que-logro-en-ecuador-el-reconocimiento-de-los-derechos-de-los-animales-1121928349.html

https://sputniknews.lat/20220508/el-aprendizaje-de-las-abejas-una-colmena-comunitaria-en-xochimilco-en-busca-de-alternativas--fotos-1125060849.html

méxico

california

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

📝 reportajes, méxico, california, asia, medioambiente, profepa