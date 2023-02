https://sputniknews.lat/20230216/team-jorge-el-equipo-de-hackers-israelies-que-habria-interferido-en-elecciones-de-otros-paises-1135822708.html

'Team Jorge', el equipo de hackers israelíes que habría interferido en elecciones de otros países

'Team Jorge', el equipo de hackers israelíes que habría interferido en elecciones de otros países

Un consorcio de periodistas internacionales reveló una red de hackers israelíes que desarrollan campañas de desinformación, hackean correos electrónicos de... 16.02.2023, Sputnik Mundo

La organización fue identificada por la investigación periodística como Team Jorge y habría participado en 33 procesos electorales de diversas naciones, de los cuales 27 "resultaron todo un éxito".Según la investigación de Forbiden Stories —conformado por periodistas de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde y Haaretz—, el líder de este grupo de cerca de 100 hackers es Tal Hanan, un hombre de 50 años que trabajó como subcomandante del Ejército de Israel, y además, fue subcontratista de Cambridge Analytica, empresa vinculada con la difusión de noticias falsas y mal uso de datos personales en plataformas como Facebook*.Los periodistas involucrados se hicieron pasar por clientes de Team Jorge, por lo que tuvieron varias reuniones (virtuales y presenciales) con los encargados de hackear correos, organizar campañas de desinformación e incluso para crear hasta 30.000 perfiles falsos de distintas redes sociales a través de la tecnología denominada Advanced Impact Media Solutions (AIMS).De acuerdo con el reportaje, Tal Hanan se mueve en la web con más de 30.000 perfiles falsos en Facebook*, Twitter, Instagram*, Amazon, WhatsApp*, YouTube, LinkedIn, Airbnb y monederos de bitcoin.Por razones de seguridad y confidencialidad, Team Jorge no reveló los nombres de sus clientes, pero para demostrar los resultados que pueden obtener presentó el caso del periodista francés Rachid M'Barki, quien a principios de febrero fue despedido de la cadena BFM TV por presentar una nota que no era acorde a la línea editorial."Finalmente [Jorge] divulgó información sobre operaciones secretas, incluida una que había provocado una reciente tormenta mediática en Francia", se lee en el reportaje. La nota, transmitida en diciembre de 2022, hablaba sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, haciendo énfasis en que esto afectaría principalmente a los constructores de yates de Mónaco. La noticia fue creada y filtrada directamente por Team Jorge.Otro caso fue el del extitular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón de Lucio, implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y quien actualmente se encuentra en Israel pese a ser perseguido por las autoridades mexicanas. Según los hackers, cuando se anunció la orden de aprehensión contra el exfuncionario mexicano, alguien los contrató para difundir en redes sociales que Zerón es inocente y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era corrupto.La abogada de Tomás Zerón afirmó que su cliente no era responsable de ninguna campaña y tampoco conoce quién estaría detrás de ella.Team Jorge tiene la tecnología, según Forbiden Stories, para generar desde publicaciones cortas hasta artículos completos en minutos, con lo cual es capaz de generar notas falsas en cuestión de minutos. Asimismo, cuentan con un enorme ejército de bots que lo mismo pueden comentar en redes sociales como hacer pedidos en Amazon para enviarlos a casas de políticos.*La actividad de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp está proscrita en Rusia por extremista.

