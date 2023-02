https://sputniknews.lat/20230217/el-ataque-a-los-nord-stream-las-consecuencias-politicas-para-eeuu-serian-enormes-1135888019.html

El ataque a los Nord Stream: "Las consecuencias políticas para EEUU serían enormes"

Las consecuencias del ataque a los gasoductos Nord Stream serían devastadoras para EEUU, declaró el periodista Seymour Hersh a 'Democracy Now'. 17.02.2023, Sputnik Mundo

"Las consecuencias políticas para nosotros serían enormes. [El presidente de EEUU, Joe] Biden y su gente en la Casa Blanca rechazaron esta investigación y siguen negándola y, sin embargo, obtienen la aprobación de la prensa; The New York Times, por alguna razón, ya no escribe sobre el tema, sino que se hace eco de las autoridades y lo ignora. Las repercusiones políticas para nosotros se verán a largo plazo —hasta e incluyendo la posible retirada de algunos países de la OTAN, porque mantenerlos en el frío no es tan malo para Biden— es mucho más importante continuar un conflicto militar que no va a ganar", señaló.Hersh describió las explosiones en los oleoductos rusos como un acto de sabotaje contra Europa. Cree que uno de los objetivos de estas acciones es demostrar una vez más que Europa depende completamente de Estados Unidos.Añadió que la situación también perjudicaría a la OTAN, ya que se han multiplicado las facturas de electricidad y gas en los países europeos. El periodista recordó también unas declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, en las que afirmaba que Rusia ya no podría utilizar su gas como arma. De acuerdo con Hersh, esta idea domina Estados Unidos desde hace más de 20 años.Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó que tras la investigación de Hersh, EEUU debe presentar su versión con hechos de los atentados a los gasoductos Nord Stream.Zajárova destacó que EEUU tiene que "decir cuál es su versión de lo sucedido" y "respaldarla con hechos y los datos" que posee.Seymour Hersh es un famoso periodista estadounidense, ganador del Premio Pulitzer (1970) por su investigación sobre la masacre de civiles desarmados a manos de soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam.El 8 de febrero, Hersh publicó un artículo sobre su investigación del accidente de los gasoductos rusos de exportación bajo el mar Báltico. Alega que buzos estadounidenses colocaron explosivos bajo Nord Stream y Nord Stream 2 durante el ejercicio Baltops-2022 y que los noruegos los detonaron tres meses después. Y Biden decidió el desvío tras más de nueve meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional, según el periodista. La preocupación de Biden de que Alemania, que recibe gas de Rusia a través del gasoducto Nord Stream, no quiera participar en la asistencia militar a Ucrania, supuestamente lo motivó. Washington ha negado las acusaciones.

