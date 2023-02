https://sputniknews.lat/20230219/revelan-las-condiciones-en-el-bunker-de-zelenski-1135978484.html

Revelan las condiciones en el búnker de Zelenski

De acuerdo con el periódico, su periodista visitó Kiev y conversó sobre el búnker con funcionarios ucranianos, familiarizados con el régimen de trabajo del refugio. Entre las fuentes de información se encuentran el asesor del mandatario europeo, Aleksandr Rodnianski, y el ministro de Política Agrícola, Nikolái Solski.Se señala que los soldados piden a los ciudadanos contraseñas secretas, que se cambian todos los días. "A menudo frases sin sentido que serían difíciles de pronunciar para los rusos", especifica el artículo.En el edificio no hay luces encendidas y las cortinas están echadas, indica. Las fuentes del autor del artículo y The Times afirman que, tras el inicio de la operación militar rusa, los principales representantes de las autoridades ucranianas fueron ubicados en búnkeres subterráneos. En un principio estaba previsto que los funcionarios permanecieran bajo tierra durante una semana. Sin embargo, siguiendo el periódico, Zelenski y su entorno vivieron ahí durante "la mayor parte de dos meses".Todos los que estuvieron en el búnker con el presidente ucraniano tuvieron que firmar un acuerdo de no revelación. El documento prohíbe difundir información sobre la disposición material del recinto, su ubicación, las instalaciones del búnker o incluso la comida que allí se sirve. Cabe señalar que el entorno aislado de Zelenski se enteró de detalles del conflicto en el país mediante sus iPhones.Un funcionario ucraniano contó al periódico que una noche decidió salir de su escondite y cenar en un restaurante. Envió una foto a un diputado ucraniano anónimo, al que respondió con palabrotas. Más tarde, el diputado también acudió al establecimiento y pidió una hamburguesa y comida para los demás ocupantes del búnker.En febrero de 2022, pocos días antes de que Rusia lanzara su operación militar en Ucrania, el presidente Zelenski pronunció un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que anunció que iniciaría consultas en virtud del Memorándum de Budapest y señaló que Ucrania podría revocar su estatus de país no poseedor de armas nucleares.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se refirió a los comentarios de Zelenski en un discurso pronunciado poco después, afirmando que Ucrania tenía tanto la competencia técnica como la capacidad para construir un arma nuclear, y subrayando que Moscú consideraría una "amenaza estratégica" incluso los intentos de crear un artefacto nuclear táctico por parte de un vecino que cuestiona la integridad territorial de Rusia.

