"Sería un error relajarse": Europa podría enfrentarse a un reto más grave de gas el próximo invierno

A pesar de que Europa logró tomar medidas necesarias para resolver la crisis energética, tuvo mucha suerte. El próximo invierno, el continente se enfrentará a... 19.02.2023, Sputnik Mundo

Los gobiernos europeos tomaron algunas decisiones acertadas en 2022, pero tuvieron suerte, ya que el invierno boreal entre 2022 y 2023 fue extraordinariamente suave, por lo que el consumo de gas se redujo considerablemente, explicó el experto. Además, continuó, debido a la debilidad económica, China redujo su consumo de gas por primera vez en 40 años; pero ambos factores podrían cambiar el año siguiente.Según él, el Gobierno alemán hizo lo correcto al empezar a ampliar su infraestructura de recepción de gas natural licuado (GNL), pero en 2023 podría simplemente no haber suficiente energía en el mercado. Se prevé que la capacidad disponible de GNL sea de solo 23.000 millones de metros cúbicos. Berlín también está preparado, en las palabras del analista, para una reanudación de la producción de combustibles fósiles, pero llevará tiempo desarrollar nuevos yacimientos de gas. Se calcula que solo pasarán unos años antes de que se produzca un fuerte aumento de la producción de gas, que compensaría el combustible azul ruso, apuntó.Además, prosiguió, a medida que la economía china se estabilice, la mayor parte —el 80%— podría ser absorbida por Pekín. Con su vuelta al mercado, los precios de la energía también subirán, considera el experto. Los europeos, según él, tendrán que pagar de más por el gas, lo que significa que todos tendrán que ahorrar, también en el sector industrial. Por ello, Birol aboga por el desarrollo de las energías renovables, un mayor uso de las bombas de calor en los hogares y una mayor utilización de la energía nuclear porque el próximo invierno "no será fácil para Europa" y los países del continente necesitarán todas las fuentes de energía disponibles.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

