Temor al fraude: Estados Unidos insiste en enviar auditores para Ucrania

Temor al fraude: Estados Unidos insiste en enviar auditores para Ucrania

Debido a la reducción de personal diplomático y gran volumen de asistencia a Kiev es que preocupa el uso indebido de los fondos que se asignan a Ucrania. Es... 19.02.2023, Sputnik Mundo

Los inspectores generales del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) después de una visita a Kiev a fines de enero advirtieron que insistirán en el envío de auditores e inspectores al país europeo con miras a monitorear la ayuda estadounidense suministrada al país. La funcionaria señaló que estaba más preocupada por los más de 20.000 millones de dólares enviados a Ucrania a través del Banco Mundial para pagar salarios a los funcionarios públicos y mantener a flote a las autoridades de Kiev.De 177 empleados de los tres departamentos norteamericanos mencionados, es probable que varias personas sean enviadas a Ucrania y sean responsables de garantizar que las armas estadounidenses no se revendan, que los programas de ayuda funcionen correctamente y los fondos humanitarios, de más de 113.000 millones de dólares, no sean desviados.No obstante, según los datos oficiales, los informes sobre el fraude y el uso indebido de los fondos no se han recibido.Es por ello que muchos congresistas del Partido Republicano en general son escépticos sobre la idea de ayudar a Ucrania, y el respaldo a la medida entre el público estadounidense también se está debilitando gradualmente, reitera el The Wall Street Journal.

