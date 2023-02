https://sputniknews.lat/20230220/conferencia-de-seguridad-de-munich-maquinaria-belica-antirrusa-sin-precedentes-1136015778.html

Conferencia de Seguridad de Múnich: maquinaria bélica antirrusa sin precedentes

Conferencia de Seguridad de Múnich: maquinaria bélica antirrusa sin precedentes

Tras la conferencia, Biden visitó Kiev. Rusia insta a la ONU investigar el sabotaje contra gasoductos Nord Stream, mientras EEUU insiste en negar su... 20.02.2023, Sputnik Mundo

Conferencia de Seguridad de Múnich: maquinaria bélica antirrusa sin precedentes

Occidente baila sus últimos compasesEl conflicto en Ucrania fue uno de los temas centrales de la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich, a la que Rusia no fue invitada. Con la presencia de invitados de más de 100 países, las declaraciones de los líderes occidentales han sido absolutamente guerreristas y se han pronunciado en favor de una derrota de Rusia. China, en cambio, marcó la diferencia con declaraciones en favor de la paz.Al respecto, el director del Instituto Español de Geopolítica y analista militar, Juan Aguilar, ironiza: "Todos los habitantes del planeta pueden percatarse de que ya nos han montado otro espectáculo".Rusia insta a la ONU investigar el sabotaje contra Nord StreamRusia, que presentó el viernes pasado un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU instando a una investigación internacional independiente de las explosiones en los gasoductos Nord Stream, afirma que la organización internacional tiene la capacidad de crear mecanismos para investigar incidentes de esta índole, según el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.Mientras, el reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh, quien reveló en un artículo publicado en su blog el pasado 8 de febrero, que buzos de la Marina estadounidense colocaron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, aseguró que la Casa Blanca nunca admitirá su responsabilidad independientemente de las pruebas que se presenten.Disputa Venezuela-GuyanaEl 57° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra para resolver la cuestión del Esequibo, territorio que se disputan Venezuela y Guyana, fue causa de un cortocircuito diplomático entre ambas naciones. Guyana emitió un comunicado acusando a Venezuela de utilizar el diferendo para impedir su desarrollo económico. Caracas rechazó el comunicado, declarando que Georgetown hace una interpretación legal del acuerdo sólo para favorecer el interés de las compañías petroleras que explotan la zona, como la estadounidense Exxon Mobil.Francisco González, analista internacional venezolano especialista en integración regional, advierte que "detrás de toda esta disputa y este problema territorial se encuentran también las apetencias de las transnacionales petroleras".Colombia niega deterioro de sus relaciones con PerúEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó que las relaciones colombo-peruanas no se deteriorarán pese a que el pasado 18 de febrero el Congreso peruano declaró persona no grata al presidente Gustavo Petro, por criticar a la policía del país vecino por sus violentas acciones contra de la población civil. Así, Petro no podrá ingresar a Perú.Al respecto, el catedrático de la universidad autónoma de Puebla México, el Dr. Jesús Sosa Pérez, entiende que "desde una posición mucho más analítica al respecto, podríamos decir que esto ya tiene un antecedente previo, no solamente por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, sino incluso del presidente mexicano, respecto a que no consideran que la presidenta actual del Perú no sea una presidenta legítima".

