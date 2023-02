https://sputniknews.lat/20230220/el-kremlin-anuncia-cuales-seran-los-temas-clave-del-mensaje-de-putin-ante-la-asamblea-federal-1135998971.html

El Kremlin anuncia cuáles serán los temas clave del mensaje de Putin ante la Asamblea Federal

El Kremlin anuncia cuáles serán los temas clave del mensaje de Putin ante la Asamblea Federal

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su discurso ante la Asamblea Federal evaluará la operación militar especial y la situación internacional... 20.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-20T17:00+0000

2023-02-20T17:00+0000

2023-02-20T17:00+0000

internacional

vladímir putin

dmitri peskov

rusia

asamblea federal de rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/04/15/1111403389_0:60:3185:1852_1920x0_80_0_0_469b83ff5db03983a6a473d99d888a41.jpg

El "error" de la Conferencia de Múnich al no convocar a Rusia La Conferencia de Múnich se realiza del viernes 17 al domingo 19. El evento, que trata asuntos de política de seguridad internacional, se realiza desde 1963. En otro orden, abordamos la candidatura de Dilma Rousseff, por parte de Brasil, a presidir el Nuevo Banco de los BRICS. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En sus palabras, "toda nuestra vida gira ahora en torno al tema de la operación militar especial que afecta de una forma u otra a nuestra vida, afecta a la vida en el continente. Y por eso, debemos esperar que el presidente le preste mucha atención".El portavoz también destacó que el presidente ruso está preparándose para el evento y no celebrará ningún acto público en vísperas de su mensaje ante la Asamblea Federal."Putin está trabajando en el discurso... Hoy se están llevando a cabo los preparativos, no hay previsto ningún acto público. Mientras prepara el texto del discurso, el presidente mantiene numerosos contactos con vice primeros ministros, ministros y jefes de los departamentos correspondientes, concretando algunos puntos y conciliando posturas", detalló Peskov.Agregó que, además de los diputados y senadores, también fueron invitados al discurso los participantes en la operación militar especial y "muchos otros representantes".El mensaje de Putin ante la Asamblea Federal se realizará el 21 de febrero y está previsto que comience a las 09:00 (GMT).¿Qué es el mensaje del presidente ruso a la Asamblea Federal?Dirigirse a la Asamblea Federal, el Parlamento ruso que incluye la Duma Estatal y el Consejo de la Federación (la Cámara Baja y la Cámara Alta), con mensajes anuales sobre la situación del país y sobre las principales orientaciones de la política interior y exterior es una de las competencias del presidente que está consagrada en el artículo 84 de la Constitución rusa.El discurso se dirige no solo al órgano legislativo, sino también a todos los demás y a la sociedad en su conjunto. Tras el mensaje, el presidente da una serie de instrucciones. Y las Cámaras de la Asamblea Federal adoptan resoluciones especiales encaminadas a su aplicación. La aplicación del discurso presidencial es una de las tareas más importantes de la Duma Estatal.Los extractos de los discursos del presidente siempre han ocupado las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo.El primer mensaje del presidente ruso ante la Asamblea Federal, Sobre el fortalecimiento del Estado ruso, se pronunció el 24 de febrero de 1994. Desde entonces, estos discursos se han convertido en una tradición.Hasta 2003, casi todos los discursos tenían títulos propios. Vladímir Putin se dirigió por primera vez a la Asamblea Federal el 8 de julio de 2000 con el título Qué tipo de Rusia estamos construyendo.El discurso más largo de la historia fue el 1 de marzo de 2018. El discurso del presidente Putin duró 1 hora y 55 minutos.¿Por qué el presidente no pronunció su mensaje en 2022?El anterior mensaje tuvo lugar el 21 de abril de 2021. El jefe de Estado explicó que la pausa se debió a la situación en el país y en el mundo, ya que esto evolucionaba muy rápidamente en 2022.Por lo tanto, era difícil "fijar en un momento determinado los resultados y los planes concretos para el futuro próximo". Sin embargo, Putin anunció todas las tesis importantes durante sus demás discursos a lo largo del año.Por cierto, no es la primera vez que no se realizó el discurso del presidente ante la Asamblea Federal. En 2017, el mandatario ruso tampoco se dirigió al Parlamento: el acto se pospuso hasta marzo de 2018. Como explicó el primer jefe adjunto de la Administración de la Presidencia, Serguéi Kirienko, es un derecho constitucional del líder ruso dirigirse a la Asamblea Federal y puede ejercerlo "siempre que lo considere oportuno".

https://sputniknews.lat/20230219/moscu-denuncia-el-papel-de-eeuu-como-principal-provocador-de-tensiones-internacionales-1135970808.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, dmitri peskov, rusia, asamblea federal de rusia