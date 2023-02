https://sputniknews.lat/20230220/polemica-en-espana-dimiten-funcionarios-por-comprar-trenes-que-no-caben-en-los-tuneles--1136007298.html

Polémica en España: dimiten funcionarios por comprar trenes que no caben en los túneles

Las dimisiones fueron presentadas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Estas se suman a las destituciones del jefe de Inspección y Tecnología de Vía de Adif (organismo encargado de mantener las infraestructuras ferroviarias) y al gerente de Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros.Los problemas se iniciaron en 2020, cuando Renfe anunció que renovaría los trenes de la ruta entre Asturias y Cantabria. Para ello, enviaría 31 unidades nuevas (21 a Cantabria y 10 a Asturias) con el fin de sustituir los convoyes más antiguos."El contrato, que alcanzaba un valor de 258 millones de euros, fue a parar a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y tenía hasta 2024 para la puesta en funcionamiento de los primeros trenes", refirió el medio RTVE en su sitio web.¿Cuál fue el problema?Este proyecto tuvo dos problemas: que los nuevos trenes no caben por los túneles de ambas regiones y el retraso de la obra.De acuerdo con El Confidencial, CAF detectó que había un error en los gálibos que son las dimensiones máximas de alto y ancho del tren, por lo que las vías no soportarían su circulación. Esto es mayor a las medidas de la red de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), cuya antigüedad data del siglo XIX.Esto ocurrió porque hasta ahora no existía una normatividad para el diseño y fabricación de los trenes, mismos que aún no ha sido fabricados.Para resolver esta situación, el 18 de febrero de este año el Ministerio español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó y publicó una orden para crear una norma sobre el método comparativo, que permitiría mejorar de qué manera y cómo se realizan los trenes de ancho milimétrico para esta región."Este método comparativo consiste simplemente en diseñar la sección de los nuevos trenes a partir de las medidas de los modelos que actualmente circulan por la red de forma que no haya posibilidad de error, y se reduzca la demora de la fabricación de los nuevos convoyes lo máximo posible", señala El País.En el documento, la dependencia detalla los lineamientos que deben seguir las compañías que se dedican a la industria ferroviaria, especialmente en cuestiones técnicas.Acerca del retraso de los trenes, El Confidencial señala que Renfe, Adif, CAF y la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF) llegaron a un acuerdo, pero el proyecto concluirá en alrededor de tres años.El tema no solo fue discutido por las empresas, sino también por los Gobiernos locales.En un comunicado conjunto, el Gobierno de Cantabria y el Principado asturiano pidieron al Ministerio de Transportes adelantar los plazos de arribo de los trenes, el incremento de los convoyes, el acceso gratuito hasta 2026 o una reducción de tarifas y mejorar tanto los horarios como el tiempo entre cada viaje. Esto aún es una propuesta y de momento no fue aprobada o rechazada por el Gobierno de turno.

