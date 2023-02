https://sputniknews.lat/20230217/por-que-espana-crea-la-iniciativa-de-la-no-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva-1135891942.html

¿Por qué España crea la iniciativa de la no proliferación de armas de destrucción masiva?

¿Por qué España crea la iniciativa de la no proliferación de armas de destrucción masiva?

El 15 de febrero, en España fue adoptada la tramitación, para la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, de la primera Estrategia Nacional Frente a la... 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T16:05+0000

2023-02-17T16:05+0000

2023-02-17T16:05+0000

defensa

gobierno de españa

juan aguilar

ucrania

otan

seguridad

armas de destrucción masiva

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

europa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/10/1135835883_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_83635cbedd3a0a9c15b694ebeefa2c17.jpg

La Estrategia, elaborada por el Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, deberá marcar las principales líneas de acción españolas en esta materia. Se espera que esté lista a lo largo de 2023. El director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, comentó a Sputnik que este tipo de documentos se realiza para elevar propuestas al Consejo de Seguridad Nacional para impulsar la elaboración de lo que se denominan estrategias de segundo nivel, el que permita una coordinación, colaboración y cooperación entre los sectores público y privado. En general, evaluó que es una práctica normal que todos los Estados Mayores efectúan planes de contingencia ante cualquier tipo de amenaza.Relación con la crisis ucranianaEl experto puso de relieve que existe una relación y la incertidumbre creciente sobre el destino de muchas de las armas y tecnologías enviadas al régimen de Volodímir Zelenski. "De todos es conocido el nivel de corrupción en la administración militar ucraniana y el tráfico de armas occidentales detectado en ese país desde hace meses, lo cual ha hecho que aumente la preocupación en los países occidentales ante el temor de que dichas armas y tecnologías puedan acabar en manos de organizaciones terroristas, el crimen organizado u otros agentes no estatales", destacó Aguilar.Según él, es, de hecho, un riesgo que viene señalado explícitamente en la ya mencionada Estrategia de Seguridad Nacional que tiene de objeto "prevenir el acceso por parte de grupos terroristas y otros agentes no estatales a los materiales y fuentes radioactivas".Además, en la opinión del experto, una de las principales decisiones de la reunión del Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es la presentación de un nuevo Plan Nacional de Biocustodia que incluye, por primera vez en España, un listado de patógenos susceptibles de ser utilizados con fines terroristas o delictivos, que son utilizados en instalaciones de salud o investigación y que requerirán especiales medidas de custodia."Evidentemente, riesgos similares son que armas como misiles antiaéreos Stinger o antitanques caigan en esas mismas manos criminales que podrían provocar una catástrofe si fueran usadas contra aviones comerciales o en atentados. Tengo la esperanza de que el propio Consejo de Seguridad Nacional acometa este riesgo, aunque hay que reconocer que la posibilidad de que un arma de destrucción masiva [ADM] caiga en manos terroristas provoca un temor cualitativamente superior", resaltó Aguilar.Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero una operación militar especial cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Numerosos países condenaron esa operación, impusieron sanciones a Moscú y apoyaron a Kiev con pertrechos, ayuda financiera y humanitaria.¿Significa esa medida la separación de la OTAN?Respondiendo a la pregunta sobre el fin de España de tener un protocolo separado para contrarrestar el uso de ADM en su contra, si forma parte de la OTAN que tiene la obligación de proteger el país de amenazas externas, el analista destacó dos factores en torno a la cuestión. Primeramente, el que los ejes estratégicos de la OTAN son muy generales y están a un nivel superior. "Para los riesgos dentro de la seguridad de cada país son necesarias estrategias de segundo nivel que puedan implantar las medidas necesarias a nivel interno en cada miembro de la Alianza", apuntó. En segundo lugar, destacó que "nada garantiza que la OTAN proteja preventivamente a ningún país de ninguna amenaza". Una vez materializada la amenaza, continuó, se podría solicitar la aplicación del famoso artículo V del Tratado de la Alianza para recabar la ayuda del resto de los miembros de la Alianza.Asimismo, hablando sobre la posibilidad de una amenaza terrorista interna, Aguilar recordó la existencia del terrorismo separatista en el País Vasco. Así, duda que en una situación similar sea considerada una amenaza externa que se aplique el artículo V del Tratado de la Alianza.

https://sputniknews.lat/20230130/el-gobierno-espanol-es-absolutamente-sumiso-a-las-instrucciones-que-le-da-washington-y-la-otan-1135193992.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gobierno de españa, juan aguilar, ucrania, otan, seguridad, armas de destrucción masiva, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, europa, 💬 opinión y análisis