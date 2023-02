https://sputniknews.lat/20230221/embajador-ruso-denuncia-que-eeuu-bloquea-iniciativas-a-favor-de-palestina-en-la-onu-1136020100.html

Embajador ruso denuncia que EEUU bloquea iniciativas a favor de Palestina en la ONU

Embajador ruso denuncia que EEUU bloquea iniciativas a favor de Palestina en la ONU

Estados Unidos bloquea todos los esfuerzos para presentar iniciativas ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que... 21.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-21T04:17+0000

2023-02-21T04:17+0000

2023-02-21T04:22+0000

internacional

dmitri polianski

eeuu

palestina

israel

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/0f/1125463988_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_289424086f5b71cd19a6f5d19d51169c.jpg

De acuerdo con Polianski, Washington rechazó una iniciativa que proponía una solución justa para el problema palestino, ya que "hace todo lo posible para asegurarse que no se tomen ninguna de las decisiones necesarias para beneficio de los palestinos".El diplomático ruso acusó a Estados Unidos de "bloquear todos los caminos para ayudar al proceso de paz en Medio Oriente", algo que puede ser "particularmente destructivo", así como el deseo de "cambiar la situación usando la economía", lo que implicaría "sustituir la verdadera paz política por una económica".Horas antes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió un posicionamiento sobre los planes israelíes para expandir sus asentamientos en la Franja de Gaza; sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio Axios, el proyecto ya no será impulsado por las autoridades palestinas debido a la mediación del país norteamericano.Al respecto, Dmitry Polianski consideró que las recientes escaladas en el conflicto palestino demuestran lo destructivo que puede resultar para ambas partes que no exista un proceso de paz, bloqueado de facto por algunos miembros del Consejo de Seguridad en interés de una sola de las partes, según el diplomático ruso. El 20 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que la expansión y construcción de nuevos asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados impiden una solución al conflicto en Medio Oriente.Los asentamientos israelíes están impidiendo "peligrosamente" la viabilidad de una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, señaló el órgano de Naciones Unidas compuesto por 15 países miembros.El Consejo reafirmó su "compromiso inquebrantable" con la visión de una solución entre Israel y Palestina, "viviendo uno al lado del otro, en paz y con fronteras reconocidas y seguras"."Las continuas actividades de colonización de Israel ponen en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados", informó el Consejo en una postura que, sin embargo, no tiene el alcance vinculante de una resolución presentada en días anteriores.

https://sputniknews.lat/20230212/mas-de-70-palestinos-heridos-por-los-enfrentamientos-con-las-fuerzas-israelies-1135696154.html

eeuu

palestina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri polianski, eeuu, palestina, israel, onu