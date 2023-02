https://sputniknews.lat/20230221/para-putin-en-el-conflicto-de-ucrania-se-juega-la-supervivencia-de-una-cultura-1136064367.html

Para Putin, en el conflicto de Ucrania “se juega la supervivencia de una cultura”

Para Putin, en el conflicto de Ucrania “se juega la supervivencia de una cultura”

Los presidentes de Rusia y EEUU brindaron discursos en relación con la crisis en Ucrania y sus implicancias globales. En otro orden, Taiwán confirmó que "fortalecerá sus vínculos militares" con EEUU. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2023-02-21T22:00+0000

2023-02-21T22:00+0000

2023-02-21T22:00+0000

en órbita

📰 tensiones en torno a taiwán

taiwán

joe biden

ucrania

china

eeuu

otan

universidad de chile

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/15/1136067775_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_90ce1e65acc8e180f2d0a079aedc7118.jpg

Para Putin, en el conflicto de Ucrania “se juega la supervivencia de una cultura” Los presidentes de Rusia y EEUU brindaron discursos en relación con el conflicto en Ucrania y sus implicancias globales. En otro orden, Taiwán confirmó que "fortalecerá sus vínculos militares" con EEUU. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente de EEUU, Joe Biden, presente en Polonia tras una "visita sorpresa" a Kiev, brindó un discurso sobre la crisis en Ucrania.A su criterio, este país "nunca será una victoria para Rusia". El líder norteamericano además confirmó que su país recibirá la cumbre de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2024.Previamente, el mandatario ruso, Vladímir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal se refirió al conflicto y a las sanciones aplicadas por Occidente a Moscú, en el contexto de la operación militar especial rusa en Ucrania.El líder aseguró que para la OTAN, liderada por EEUU, "es imposible derrotar a Rusia" en el campo de batalla.Putin llamó a buscar una solución diplomática de las diferencias, mientras recordó que su país "hizo todo lo posible" para arreglar el problema por la vía pacífica.Sin embargo, lamentó que "a sus espaldas se estaba preparando un escenario diferente, en el que Occidente jugueteó con terroristas y neonazis"."Nosotros defendemos nuestro hogar y las vidas de las personas, mientras que el objetivo de Occidente es un poder ilimitado", declaró el jefe de Estado.De acuerdo con el entrevistado, el discurso de Putin es "inverso" al de la OTAN o al de EEUU, en relación con distintas posiciones sobre la noción de "cultura", algo que apareció en la década de 1990 sobre el concepto de "choque de civilizaciones".Para Putin “lo que está en juego no es una apropiación territorial. Desde su punto de vista, se juega la supervivencia de una cultura", destacó el académico.El experto también se refirió al llamado del jefe de Estado ruso a buscar una salida a través del diálogo, una postura que "pone presión a EEUU"."Lo veo en convergencia con la posición de China [favorable a resolver el conflicto por la diplomacia], a la manera de un bloque posicional, geopolítico y cultural, frente al bloque euroatlántico. En el conflicto al que asistimos tenemos a EEUU y la OTAN, que han dejado de ser la gran potencia económica del mundo", indicó el analista.Según Karmy, el discurso de Putin "busca cohesionar a su nación. Y con el desarrollo de este conflicto, Rusia lo ha planificado y desplegado con éxito. Lo que está en juego no es la disputa de los ejércitos territoriales, sino la capacidad o no que tengan Rusia, junto con China, de articular un circuito por el cual fluya el capital”.El académico chileno agregó que el "proyecto de Putin no es solo geopolítico sino también geoeconómico".En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— en Ecuador, la presidenta de la comisión legislativa que investiga una presunta trama de corrupción en el Gobierno, Viviana Veloz, denunció amenazas.Conversamos con Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.En otro orden, la Administración de Taiwán "fortalecerá sus vínculos militares" con EEUU y trabajará en "más posibilidades de cooperación". El anuncio generó molestia por parte de China.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

taiwán

ucrania

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladimir putin, joe biden, eeuu, rusia, ucrania, otan, taiwán, china, ecuador, viviana veloz, gran padrino