Putin: "Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dirige su discurso anual ante la Asamblea Federal, que aglutina a las dos Cámaras legislativas del país. 21.02.2023, Sputnik Mundo

"Pronuncio este discurso en un momento difícil para nuestro país, un momento de cambios importantes e irreversibles en todo el mundo y de grandes acontecimientos históricos que determinarán el futuro de nuestro país y de nuestro pueblo, en un momento en el que cada uno de nosotros tiene una enorme responsabilidad", declaró el presidente.La operación militar especial en UcraniaEl presidente ruso empezó con un recordatorio de que hace un año se tomó la decisión de lanzar la operación militar especial para defender al pueblo en las tierras históricas de Rusia así como para defender el país euroasiático de la amenaza que trascendía del régimen neonazi que se formó en Ucrania tras el golpe de Estado en 2014. Putin destacó que Moscú hizo todo lo posible para solucionar el problema por vía pacífica, y mostró mucha paciencia. Pero detrás de sus espaldas se estaba preparando un escenario diferente, destacó Putin. Las promesas de los líderes occidentales, sus afirmaciones sobre el anhelo por la paz en el Donbas resultaron ser una mentira cruel. "Sólo ganaban tiempo, se dedicaban a hacer el chicaneo, hacían la vista gorda ante los asesinatos políticos, ante la represión del régimen de Kiev contra los no deseados, ante el acoso a los creyentes", dijo Putin en su discurso ante la Asamblea Federal.El régimen de Ucrania no solucionaba los problemas del Donbas, mientras los países occidentales entrenaban a los oficiales de los batallones neonazis ucranianos que perpetraban acciones terroristas en el este de Ucrania. "Resulta que todo ese tiempo en el que Donbas ardía, en el que se derramaba sangre, en el que Rusia buscaba sinceramente, quiero subrayarlo, sinceramente una solución pacífica, estaban jugando con la vida de la gente, jugando, de hecho, como se dice en los círculos famosos, con cartas marcadas", dijo Putin durante su discurso ante la Asamblea Federal.El presidente ruso también recordó las aspiraciones de Kiev de hacerse con armas nucleares. También indicó que Occidente jugó un papel importante en el conflicto, y que Ucrania ha sido "esclavizada" por Occidente, que la estaba preparando para una gran guerra. Rusia defiente decididamente no solo sus propios intereses, pues "en el mundo no debe haber una división entre los países 'civilizados' y los demás países". Moscú estaba abierta a un diálogo constructivo con Occidente y durante muchos años proponía crear un sistema de seguridad colectivo. Pero las promesas de Occidente sobre su anhelo por la paz en Donbas resultaron ser "una excusa y mentira crueles". Por su parte, Rusia recibió un rechazo a todas las propuestas de garantías de seguridad, y se hizo evidente que la amenaza crecía con cada día que pasaba, aseveró Putin.El presidente declaró que para febrero de 2022 se hizo evidente que todo estaba listo para una nueva operación militar de Kiev en Donbas, y Rusia tuvo que recurrir a la fuerza para poner fin al conflicto en Ucrania desatado por Occidente. Putin agregó también que los que estaban planeando el ataque a Donbas tenían como el siguiente objetivoa Crimea, y eso es algo que ahora se dice abiertamente en Kiev. En lo que se refiere el avance de la operación militar especial, el presidente ruso destacó que las misiones se están cumpliendo una por una con coherencia. Al mismo tiempo, Putin destacó que Rusia no está combatiendo contra el pueblo de Ucrania, pues este se ha convertido en el rehén del régimen de Kiev. "Occidente hace la vista gorda ante la ideología neonazi en Ucrania, les importa un bledo por quién apostar en la lucha contra Rusia. Lo importante es que luchen contra nosotros. La política de Occidente ha convertido a Ucrania en un material desechable, y el pueblo se ofreció como un sacrificio. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano recae enteramente en las élites occidentales", declaró el presidente.Los crímenes de Occidente en el resto del mundoPutin ha recordado que ningún otro país del mundo tiene tantas bases militares en el extranjero como EEUU, con sus centenares de bases ubicadas por todo el planeta. Pero Occidente nunca podrá lavarse de la vergüenza por lo que hizo a otros países. "Este repugnante método de engaño ya se ha probado muchas veces. Ellos [los países occidentales] se comportaron de la misma manera inescrupulosa y tramposa cuando destruyeron Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. Nunca se lavarán esta vergüenza", dijo Putin.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones antirrusas. En respuesta, Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.¿Qué es el mensaje del presidente ruso a la Asamblea Federal?Dirigirse a la Asamblea Federal, el Parlamento ruso, que incluye la Duma Estatal y el Consejo de la Federación (la Cámara Baja y la Cámara Alta), con mensajes anuales sobre la situación del país y sobre las principales orientaciones de la política interior y exterior es una de las competencias del presidente que está consagrada en el artículo 84 de la Constitución rusa.El discurso se dirige no solo al órgano legislativo, sino también a todos los demás y a la sociedad en su conjunto. Tras el mensaje, el presidente da una serie de instrucciones y las Cámaras de la Asamblea Federal adoptan resoluciones especiales encaminadas a su aplicación. El primer mensaje del presidente ruso ante la Asamblea Federal se pronunció el 24 de febrero de 1994. Vladímir Putin se dirigió por primera vez a la Asamblea Federal el 8 de julio de 2000 con un discurso titulado como: Qué tipo de Rusia estamos construyendo.El discurso más largo de la historia fue el de Vladímir Putin, el 1 de marzo de 2018, duró 1 hora y 55 minutos.El anterior mensaje tuvo lugar el 21 de abril de 2021. El jefe de Estado explicó la pausa por el hecho de que la situación en el país y en el mundo evolucionaba muy rápidamente en 2022. Por lo tanto, era difícil "fijar en un momento determinado los resultados y los planes concretos para el futuro próximo". Sin embargo, el presidente ruso anunció todas las tesis importantes durante sus demás discursos a lo largo del año.

