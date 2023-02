https://sputniknews.lat/20230211/el-cuarteto-de-normandia-ha-muerto-asi-como-la-confianza-entre-rusia-y-occidente-1135616874.html

El Cuarteto de Normandía "ha muerto", así como la confianza entre Rusia y Occidente

El experto señaló también que se enterró la confianza entre Rusia y los países occidentales, que tardará muchos años en restablecerse."El Cuarteto de Normandía es un ejemplo de la falta de honradez de los socios occidentales en las relaciones con Rusia, y es posible que los nuevos libros de texto rusos incluyan el Cuarteto de Normandía como ejemplo de enfoque sin escrúpulos", apuntó Alexéi Zudin, profesor titular del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.En cuanto a las recientes declaraciones de la excanciller alemana Angela Merkel y del expresidente francés Francois Hollande sobre que el objetivo de los Acuerdos de Minsk era dar tiempo a Kiev para reforzar su Ejército —a pesar de que antes se declaraba que su fin era alcanzar la paz en Ucrania— los analistas subrayaron que es un ejemplo de prácticas diplomáticas internacionales cuya forma no se corresponde con su contenido real."En ese tiempo, en esos ocho años, cambiaron muchas cosas y, sobre todo, se perdió la confianza mutua y se dañó la reputación. (...) Especialmente con esas revelaciones absolutamente ridículas, en términos de práctica diplomática, de la excanciller Merkel. (...) Sin embargo, afirmaron que aquellas conversaciones sobre los acuerdos de Minsk y el Cuarteto de Normandía eran una imitación diplomática", resaltó el director del Instituto Internacional de los Estados Modernos, Alexéi Martínov.El presidente del Presídium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, Fiódor Lukiánov, compartió este punto de vista, agregando que cualquier negociación diplomática requiere al menos una confianza básica en que se respetarán los acuerdos. Por eso, en sus palabras, hace tiempo que no se confía en los interlocutores occidentales.A su vez, Alexéi Zudin resumió que hay que recordar firmemente este hecho, para que en un futuro próximo y lejano no se cometan "errores de principio" en la construcción de las relaciones con los países de Occidente.¿Podría ser recreado el Cuarteto de Normandía?Los analistas políticos están convencidos de que no hay forma de recrear el proceso de Normandía en un futuro próximo, ya que no hay nadie que pueda dar a Rusia garantías de que el proceso no se verá socavado.Por ejemplo, Fiódor Lukiánov considera que el Cuarteto de Normandía no puede tener desarrollo ni existir tanto ahora como en un futuro previsible.Además, añadió que, una vez resuelto el conflicto, puede ser necesario que haya moderadores en la organización de las conversaciones de paz, por ejemplo Turquía. Sin embargo, según el analista, aquí ya no se trata de los procesos de Minsk o Normandía.Los expertos coincidieron en sus declaraciones sobre la imposibilidad de una implicación europea en la resolución de la situación de conflicto en Ucrania y creen que ya no es necesaria.Así, Rusia ya no tiene nada de qué hablar con Europa, por eso en un futuro próximo no es posible que surja algún formato tipo Normandía, opina el jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales y Procesos Políticos Mundiales de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, Andréi Sídorov,"Europa no es el actor que puede dar forma al nuevo orden mundial, sea cual sea la base sobre la que se forme. Porque si ahora hay más debilitamiento económico de Europa, en particular del centro europeo, se encontrará en los márgenes, en la periferia de los procesos económicos", aseveró.Por su parte, Alexéi Martínov se puso de acuerdo con eso, concluyendo que no ve la necesidad de recrear los antiguos procesos con los líderes europeos en estos momentos, porque la situación actual en Ucrania requiere "un nivel de garantías completamente diferente".El Cuarteto de Normandía de negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás, donde se proclamaron las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, respectivamente) en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año, a lo que Kiev respondió con ataques militares.La última reunión del cuarteto de Normandía, celebrada el 10 de febrero de 2022, concluyó con la negativa de Ucrania a entablar un diálogo directo con RPD y RPL.

