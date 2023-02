https://sputniknews.lat/20230221/tratado-start-iii-de-esto-trata-el-pacto-sobre-armas-entre-rusia-y-eeuu-1136068408.html

Tratado START III: de esto trata el pacto sobre armas entre Rusia y EEUU

"Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Repito, no se retira del tratado, no, suspende su participación", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso anual ante la Asamblea Federal.Este movimiento generó respuestas de Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea, quienes rechazaron esta acción. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a las naciones a reanudar de manera expedita el pacto, comentó más temprano el portavoz Stephanie Dujarric a Sputnik."La posición del secretario general siempre ha sido clara: EEUU y la Federación de Rusia deben reanudar la implementación total del nuevo tratado START sin demora", afirmó.La relevancia del pactoEl tratado START III fue firmado en 2010 en Praga, República Checa, por el entonces presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, y el de Estados Unidos, Barack Obama.Es también conocido como el nuevo tratado START, ya que, en 2006, los entonces mandatarios Putin y George W. Bush se reunieron a establecer los lineamientos de este pacto.En el acuerdo, que fue firmado para una duración inicial de 10 años, mismos que empezaron en 2011, establece límites para los arsenales estratégicos de ambas naciones. Con ello, Rusia y Estados Unidos solo pueden tener un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.En 2021, ambas naciones decidieron extender el tratado START III hasta el 5 de febrero de 2026. Es el único acuerdo de este tipo que une a Moscú y Washington.Los detallesTanto Washington como Moscú alcanzaron los límites establecidos en el tratado el 5 de febrero de 2018 y se han mantenido en ellos o por debajo desde entonces. El Departamento de Estado de Estados Unidos detalla esos límites en su página web:Para que estos niveles se mantengan como indica el acuerdo, se realizan inspecciones en el lugar (18 al año) y rondas de vigilancia satelital, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos.Sobre las inspecciones, son de dos tipos. La primera se enfoca, según la dependencia estadounidense, en sistemas estratégicos desplegados y no desplegados. La segunda es para zonas que cuentan solamente con sistemas estratégicos no implementados."Las actividades de inspección permitidas incluyen confirmar el número de vehículos de reentrada en los ICBM desplegados y los SLBM desplegados, confirmar los números relacionados con los límites de lanzadores no desplegados, contar las armas nucleares a bordo o conectadas a los bombarderos pesados desplegados, confirmar las conversiones o eliminaciones del sistema de armas y confirmar las eliminaciones de las instalaciones. Cada parte puede realizar diez inspecciones de tipo uno y ocho inspecciones de tipo dos anualmente", precisa el Gobierno de Estados Unidos.El START III es el único acuerdo de armas que vincula a la Casa Blanca y el Kremlin, después de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance.Desde la entrada en vigor del Nuevo Tratado START, los dos países han realizado, según las autoridades estadounidenses, 328 inspecciones in situ, 25.311 intercambios de notificaciones, 19 reuniones de la Comisión Consultiva Bilateral y 42 intercambios semestrales de datos sobre armas estratégicas ofensivas sujetas al pacto.Los acuerdos previos START I y II se establecieron durante la última década del siglo XX. El primero de ellos se firmó el 31 de julio de 1991 por Estados Unidos y Rusia."Este fue el primer tratado que requirió reducciones de armas nucleares estratégicas por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética / Rusia. Es indispensable crear un marco que garantice la previsibilidad y la estabilidad para lograr reducciones profundas", según Arms Control Association. El pacto entró en vigor hasta 1994 debido a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)."START I expiró el 5 de diciembre de 2009. EEUU y Rusia firmaron el START II en enero de 1993, pero el tratado nunca entró en vigor. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas de 2002 (SORT, o Tratado de Moscú) entró en vigor en 2003, seguido por el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2010 (nuevo START) en 2011", agregó la organización.

