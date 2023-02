https://sputniknews.lat/20230221/una-banda-de-finlandia-con-letras-neonazis-ofrece-un-concierto-clandestino-en-mexico--1136017558.html

Una banda de Finlandia con letras neonazis ofrece un concierto clandestino en México

A pesar de la prohibición de las autoridades de la Ciudad de México, la banda finlandesa de 'black metal' Satanic Warmaster ofreció un concierto al que... 21.02.2023, Sputnik Mundo

A través de redes sociales, algunos asistentes compartieron fotografías del espectáculo, que se realizó al margen de la orden que dieron las autoridades de prohibir el concierto por "tratarse de un grupo que promueve el odio racial, la segregación, la discriminación". El show, originalmente, iba a realizarse en El Circo Volador, pero sus directivos alegaron "causas ajenas" y ofrecieron el reembolso de las entradas.Satanic Warmaster es un grupo de black metal entre cuyo repertorio hay canciones como My Dreams of Hitler y Black Metal Commando, en las que hacen alusiones directas al nazismo, el neonazismo, ideologías fascistas y el odio racial hacia los judíos. Se formaron en 1998 en la ciudad de Lappeenranta, al sur de Finlandia. La presentación había sido cancelada por el Gobierno de la Ciudad de México, que advirtió que la banda promueve la segregación y la discriminación hacia otras personas, lo que vulnera diversos artículos incluidos en el Código Penal de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México.La suspensión del evento fue confirmada, horas después, por el recinto sede. La noticia no fue bien recibida por los fanáticos de la banda quienes, de manera clandestina, organizaron un nuevo evento, en una locación secreta. Incluso Satanic Warmaster publicó en sus redes sociales que esperaba una disculpa de las autoridades mexicanas por la cancelación, a última hora, del concierto, en el que también se presentarían las bandas Tezcatlipoca y Avzhia.Días antes, Víctor García Zapata, colaborador de la tienda de discos Venas Rotas, ubicada en la Roma, denunció haber sido agredido por una persona identificada como Liber Hatred, quien lo habría responsabilizado de ser quien impulsa la cancelación de conciertos de corte neonazi.En la denuncia, García Zapata expuso que después del ataque interpuso una denuncia contra Liber Hatred ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.No es la primera vezDesde hace un par de meses se denuncia la organización de diferentes conciertos con bandas que ensalzan la ideología neonazi, hacen referencia a la misma en sus nombres o canciones e impulsan una agenda de supremacismo racial.La primera noticia reciente de este tipo de eventos se dio el 29 de octubre, cuando un periodista del diario El País logró infiltrarse al evento denominado El imperio contraataca, realizado en el Salón Pentatlón, en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México.Según la crónica del rotativo citado, al lugar acudieron cerca de 300 personas, la mayoría hombres con la cabeza rapada y tatuajes con esvásticas.Tras esos hechos, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, advirtió que no se permitiría ninguna clase de eventos que promuevan algún tipo de "concepción que pretenda el exterminio de otras personas".En conferencia de prensa, Batres detalló que El Imperio contraataca no era el primer evento neonazi realizado en la capital mexicana, pues, recientemente, al menos otros tres conciertos fueron organizados en la cafetería Foro Bizarro, en la colonia Roma.Foro Bizarro se deslindó de cualquier asociación directa o indirecta con grupos neonazis, aunque desde mediados de 2022 diversos usuarios de redes sociales advirtieron sobre la organización de este tipo de eventos en este lugar.Según Martí Batres, este tipo de conciertos habrían comenzado a ser impulsados por militantes de partidos como Vox, cuando vinieron a México a firmar la llamada Carta Madrid, invitados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN)."A partir de entonces empezaron a venir algunos militantes fascistas y neonazis españoles a México que están involucrados con este tipo de conciertos", declaró Batres, de acuerdo con el reporte del diario local La Jornada.Meses después, en enero de 2023, se organizaron nuevas fechas de conciertos de bandas neonazis como la agrupación griega Der Strümmer, cuyo nombre hace referencia directa a un medio de comunicación de propaganda antijudía de la década de 1930.A pesar de las advertencias del Gobierno de la Ciudad de México, diversos medios especializados en heavy metal registraron al menos dos presentaciones de la banda en el bar San Diablo, en la colonia Roma, y uno más en Ciudad Juárez, en Chihuahua.Der Strümmer también tenía contemplado presentarse en el bar Feuerhaus Club, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, pero gracias a la presión de organizaciones civiles como la Coordinadora Antifascista Guadalajara las autoridades locales suspendieron el evento.No obstante, al igual que con la banda finlandesa Satanic Warmaster, Der Strümmer también organizó un evento clandestino para sus fanáticos.

