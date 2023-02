https://sputniknews.lat/20230222/bloomberg-eeuu-enviara-bomba-de-largo-alcance-con-gps-a-ucrania-1136069501.html

'Bloomberg': EEUU enviará bomba de largo alcance con GPS a Ucrania

'Bloomberg': EEUU enviará bomba de largo alcance con GPS a Ucrania

Estados Unidos prepara el envío de bombas guiadas con GPS a Ucrania que pueden alcanzar objetivos que están a más de 104 kilómetros de distancia, de acuerdo... 22.02.2023, Sputnik Mundo

Según funcionarios de la industria armamentística y cercanos a las negociaciones, Washington adquirió este tipo de municiones de la empresa Boeing Co. como parte de los paquetes de ayuda militar para Kiev. Aunque el Pentágono no ha confirmado la información, las fuentes de Bloomberg detallaron que se trata de una bomba JDAM-ER de alcance extendido, la cual es guiada con precisión mediante un sistema GPS. El Gobierno de Biden ha dicho que por cuestiones de seguridad no precisará qué tipo de bomba es. Oficialmente, las autoridades la identifican como "municiones aéreas de precisión". El JDAM-ER, creado en cooperación con la Real Fuerza Aérea Australiana, se puede asegurar a bombas no guiadas con peso de entre 500 y 2.000 libras. Cuando se lanzan, las bombas despliegan unas alas que les permiten planear hasta más de 104 kilómetros, triplicando el alcance original del arma.De acuerdo con información de las Fuerzas Armadas australianas, este dispositivo, que entró en operación en 2015, permite "atacar objetivos desde más allá del alcance de las defensas aéreas enemigas". Según la especialista en sistemas de la Fuerza Aérea y presidenta de IRIS Independent Research, Rebecca Grant, con estos kits Ucrania "aumentará significativamente la precisión de las armas usando los suministros disponibles de municiones".El pasado 20 de enero, Boeing recibió un pedido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un valor de 40,5 millones de dólares para la fabricación de JDAM-ER, como parte de un contrato ya existente. Esta nueva orden debe ser completada el 30 de junio."El JDAM de alcance extendido se une al nuevo misil con punta de bomba de Boeing, la Bomba de Pequeño Diámetro Lanzada desde Tierra, que ha demostrado un alcance de 81 millas [130 kilómetros] entre las nuevas armas que el Pentágono ha enviado a Ucrania anunciadas este mes [febrero de 2023]", detalla el medio.

