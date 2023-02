https://sputniknews.lat/20230223/amlo-felipe-calderon-entrego-la-secretaria-de-marina-a-las-autoridades-de-eeuu-1136136961.html

AMLO: Felipe Calderón entregó la Secretaría de Marina a las autoridades de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el exmandatario Felipe Calderón debería aclarar cómo designó al exsecretario de Seguridad... 23.02.2023

"Debería explicar, pero no usando el argumento de: 'yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando'. [Debería] hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo seis años y si sabía o no lo que hacía y los vínculos de Gobierno a Gobierno entre EEUU y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina (SEMAR) a las dependencias estadounidenses", aseveró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.López Obrador mencionó que antes de la presidencia de Calderón, SEMAR se encargaba de la protección de puertos y costas del país, pero a partir de 2006 el rol de la dependencia cambió. Sumado a ello, el mandatario mexicano solicitó que el expresidente también dé una explicación sobre los integrantes del cuerpo diplomático estadounidense que estaban en el país."Hay muchísimas cosas. El papel de los embajadores de EEUU en México, cuando asesinan en Morelos a [Arturo] Beltrán Leyva y que hacen todo un espectáculo, un montaje. Llevan periodistas, vulneran el cuerpo que fue asesinado. Le toman fotos con billetes de dólares en todo el cuerpo. Declara el embajador de Estados Unidos [Carlos Pascual] que sí se podía confiar en la Marina, no en el Ejército. A la semana, allá en Paraíso, Tabasco, asesinan a toda una familia de uno de los marinos que participan en ese operativo y, al poco tiempo, él se va. ¿A quién le pide Calderón que se vaya? ¿Quién le concede que cambie de embajador? ", apuntó.En palabras del presidente mexicano, si Calderón ofrece una explicación clara, de esta manera, disminuirán los actos de corrupción en el país."Por eso, el asunto de García Luna ayudará más a que se conozca toda la verdad para que nunca jamás se repitan estos hechos lamentables, ofensivos, vergonzosos que tiene que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal Gobierno. Imagínense: del resultado del juicio queda ahí la información de que manejaban el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 12 años. Si así manejaban este, imagínense los otros. No es poca cosa", indicó.¿Qué pasó esta semana con el caso García Luna?El 21 de febrero, y tras más de cuatro semanas de juicio, el exfuncionario fue declarado culpable en Estados Unidos por cinco delitos: tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas.De acuerdo con las autoridades y el jurado estadounidenses, Genaro García Luna es responsable de haber ayudado al cartel de Sinaloa, proporcionándole protección a cambio de sobornos millonarios con los que se beneficiaron tanto él como su equipo cercano.En junio, el juez Brian Cogan dictará la sentencia contra quien era conocido como el zar contra las drogas en el país y que está detenido en Estados Unidos desde diciembre de 2019. La condena podría ser desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

