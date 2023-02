https://sputniknews.lat/20230223/start-iii-eeuu-violador-sistematico-de-acuerdos-se-queja-de-la-suspension-de-rusia-1136107913.html

START III: EEUU, violador sistemático de acuerdos, se queja de la suspensión de Rusia

START III: EEUU, violador sistemático de acuerdos, se queja de la suspensión de Rusia

Decidido. Rusia suspende su participación en el tratado START III. Lo anunció el presidente, Vladímir Putin, en su discurso anual ante la Duma Estatal y el... 23.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-23T06:00+0000

2023-02-23T06:00+0000

2023-02-23T06:00+0000

qué pasa

eeuu

rusia

vladímir putin

tratado de reducción de armas estratégicas (start)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/16/1136107767_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_151c9b4c79c2f04bb1173e69fec0cbaa.jpg

START III: EEUU, violador sistemático de acuerdos, se queja de la suspensión de Rusia START III: EEUU, violador sistemático de acuerdos, se queja de la suspensión de Rusia

Rusia suspende, no se retiraLa importancia de las palabras, su uso y su interpretación. Es la que le ha dado Putin al hacer el anuncio. "Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Repito, no se retira del Tratado, no, suspende su participación".Para dejar constancia y dejarlo bien claro, Putin subrayó y se reiteró en sus declaraciones: Rusia "no se retira, suspende su participación". Entonces, vino la justificación. Putin recordó que a principios de febrero de este año, la OTAN declaró "con una exigencia de facto que Rusia, como ellos decían, 'volviera a cumplir el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas', incluyendo permitir inspecciones de nuestras instalaciones nucleares, de defensa"."Bueno, ni siquiera sé cómo llamarlo: es un teatro del absurdo. Sabemos que Occidente está directamente implicado en los intentos del régimen de Kiev de atacar nuestras bases aéreas estratégicas", afirmó, y subrayó que los drones utilizados para este fin fueron "equipados y mejorados con la ayuda de especialistas de la OTAN". "Ahora también quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa. En las condiciones actuales, en la confrontación actual, parece una tontería", concluyó el jefe del Kremlin."Al emitir su declaración colectiva, la OTAN ha hecho efectivamente una oferta para convertirse en parte del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Estamos de acuerdo con ello. Además, creemos que esta formulación de la cuestión hace tiempo que debería haberse producido. EEUU no es la única potencia nuclear en la OTAN: el Reino Unido y Francia también tienen arsenales nucleares. Se están perfeccionando, se están desarrollando. Y también se también se dirigen contra Rusia", observó Putin.Occidente 'indignado'Entonces, en Occidente todos se echaron las manos a la cabeza, como si se sorprendieran, y condenaron la decisión de Putin. Así, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, calificó de "desafortunada" e "irresponsable", mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: "lamento la decisión de Rusia de suspender su participación en el nuevo tratado sobre medidas para reducir y limitar aún más las armas estratégicas ofensivas. [...] Insto enérgicamente a Rusia a reconsiderar su decisión".Al respecto, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, advirtió que "Putin ha blanqueado una situación real que se viene desarrollando desde la desaparición de la Unión Soviética, en la cual pareciese ser que hay un sector que no comprendió los nuevos equilibrios de poder, la nueva multipolaridad que ha surgido posteriormente, y que siguen manteniéndose básicamente dentro de los esquemas de la unipolaridad y de la hegemonía por parte de un solo bando".Lo que hace ahora Rusia, según Pereyra Mele, es plantear: "señores, el juego es de doble mano, la situación de de control y de establecer pautas es de doble mano. ¿Quiénes son los que han causado en los últimos años la ruptura de los acuerdos? ¿La Federación de Rusia o EEUU? EEUU se retiró de los acuerdos de misiles nucleares de mediano alcance. Luego, tiró abajo el acuerdo nuclear [con Irán] que habían firmado ellos mismos junto con cinco países más. ¿Quiénes son los que han boicoteado en los últimos años los acuerdos para impedir que se llegara a una paz, justamente donde hay hoy una guerra directa entre Rusia y la OTAN? Ha sido EEUU y sus socios", resume Carlos Pereyra Mele.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, rusia, vladímir putin, tratado de reducción de armas estratégicas (start), аудио