En la entrevista con la agencia de prensa alemana DPA, Mélnik elogió a Berlín por tomar la decisión de "romper un tabú histórico" y comprometerse a apoyar a Kiev en los inicios del conflicto con Rusia. Sin embargo, el diplomático subrayó que la promesa se había convertido en realidad en un "recorrido en zigzag", con Berlín erigiendo numerosos obstáculos en su propio camino hacia el suministro de armas a Ucrania.Por ello, en nombre de todos los ucranianos, pidió a Scholz que cruzara "todas las líneas rojas que se trazaron" y que proporcionara a las FFAA ucranianas "todos los sistemas de armamento disponibles". Asimismo, el funcionario añadió que Kiev espera más decisiones "valientes" de la coalición gobernante. En cuanto a las nuevas entregas de armas a Kiev, en la opinión de Mélnik, podrían incluir aviones de combate, así como buques de guerra y submarinos.Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, resaltó que no se trata de líneas rojas, sino que de dos máximas para Alemania: no convertirse en parte del conflicto y actuar solo junto a sus aliados."No hay ninguna línea roja en ese sentido. Y si hubiera, no debería describirse públicamente", sostuvo el alto cargo.Los gastos en los suministros de armamento a Ucrania Pistorius los calificó de "un hecho trágico". No obstante, según él, Berlín seguirá haciéndolo "de forma coordinada, pero con mucha prudencia y sentido de la proporción".Según el Gobierno alemán, este país europeo gastó más de 14.000 millones de euros en ayuda a Ucrania desde el inicio de la operación. Mientras tanto, los ciudadanos siguen exigiendo la paz en vez del envío de más armas a Ucrania, participando en manifestaciones en varias ciudades alemanas.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

