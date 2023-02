https://sputniknews.lat/20230224/en-eeuu-vuelven-a-decir-que-amlo-amenaza-la-democracia-en-mexico-1136148805.html

En EEUU vuelven a decir que AMLO amenaza la democracia en México

En EEUU vuelven a decir que AMLO amenaza la democracia en México

La Embajada de Estados Unidos en México reportó al Gobierno de Joe Biden que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador... 24.02.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario The New York Times, la representación diplomática "ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente".Además, las fuentes puntualizaron que el Gobierno de Estados Unidos ve una ventaja mínima el confrontar al mandatario mexicano, por lo que estiman que las instituciones del país puedan revirar o defenderse ante esta situación."Si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, [la administración] de [Joe] Biden ha dicho poco sobre el tema en público", explicó el diario.El 22 de febrero, el Senado de la República en México avaló el también conocido como "Plan B", con 72 votos a favor y 50 en contra.El texto, encaminado a reformar el sistema electoral del país, ya fue turnado al Ejecutivo, es decir, a López Obrador, para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).¿De qué trata la reforma electoral de AMLO?La reforma electoral en México aborda varios temas, pero uno de los más relevantes es la reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).Anteriormente, el presidente mexicano había señalado que existían oficinas duplicadas y que, al concentrarse en pocas sedes, "se logró un ahorro de [alrededor de] 3.500 millones de pesos".Otros de los ajustes son detener la compra de sufragios, por lo que no se podrán regalar tarjetas de vales o "monederos" antes de los comicios, y mayores facilidades para que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar.Según declaraciones del vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, al NYT, lo que se buscaba con esto era ahorrar sin dañar al INE."El presidente tiene una política de austeridad de 'cero déficit', comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en 'inversión social, la salud, educación, infraestructura'", publicó el medio.De acuerdo con una entrevista realizada por el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dio a conocer que con estos lineamientos se regirán las elecciones federales de 2024, donde se decidirá quién releva en el cargo a López Obrador."A partir de esa publicación, se pueden presentar los recursos de inconstitucionalidad. Lo que debemos hacer es que la [Suprema] Corte [de Justicia mexicana] actúe como debe de ser por ser un tema prioritario y de interés público para que se defina con claridad y haya certeza jurídica en el proceso venidero. Son las reglas conforme se va a desarrollar el proceso electoral 2024, el más grande en la historia", apuntó.

