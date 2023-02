https://sputniknews.lat/20230225/gondolas-de-venecia-de-vehiculos-militares-a-transporte-para-turistas-1136180910.html

Góndolas de Venecia: de vehículos militares a transporte para turistas

25.02.2023

Las góndolas de Venecia, una de las mayores atracciones turísticas de Italia, no siempre fueron utilizadas para largos paseos de viajeros curiosos o de parejas...

De acuerdo con un estudio realizado por el investigador Dario Camuffo, del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Climáticas del Consejo Nacional de Investigación italiano, estas embarcaciones también eran empleadas con fines de defensa militar.El análisis, que fue publicado en la revista Méditerranée - Journal of Mediterranean geography, identificó que los navíos, que empezaron a aparecer en los canales de Venecia en el siglo VI, transportaban solamente a personas. Lo que les permitía navegar sin dificultades en la zona caracterizada por aguas poco profundas fue su diseño de fondo plano y una estructura liviana. Pero esto cambio siglos después.Cuestión de defensaPara el siglo XVI, las góndolas de Venecia tuvieron un diseño distinto, similar a los barcos piratas utilizados por los vikingos. Según Camuffo, contaban con "robustas varillas afiladas en la parte inferior y hacha en la parte superior, tanto en la proa como en la popa, para ir contra los barcos enemigos y romper [las otras embarcaciones]"."Es difícil establecer una fecha precisa en la que la góndola recibió un nuevo estilo porque las fuentes escritas no especifican explícitamente la fecha y el motivo de esta modificación, y las fuentes pictóricas muestran un desfase entre el final del estilo anterior y el comienzo del nuevo". Originalmente, las góndolas no fueron concebidas como barcos de guerra, escribe el estudio, pero podían alcanzar gran velocidad y, tras ser remodeladas con proa y popa verticales y robustas, podían generar violentos impactos contra las embarcaciones enemigas. Y las barras y picos metálicos podían funcionar como una tribuna romana. Está claramente documentado que las góndolas participaron en algunas operaciones militares. "La góndola podría haber sufrido una remodelación para estar preparada para la guerra. La pregunta es: ¿cuándo? ¿Podemos encontrar una confirmación?", se pregunta el autor.El estudio recuerda una serie de guerras que se libraron contra el imperio otomano y varias acciones realizadas con góndolas cuando la flota luchaba en el mar contra esta fuerza política, especialmente de 1499 a 1503, como exploración, transporte rápido de soldados, embajadores o incluso para acciones bélicas. "Este uso requería góndolas capaces de enfrentarse al mar abierto, aunque no fuera demasiado agitado", precisa.Una de las guerras más importantes de aquel periodo era la de la Liga de Cambrai (1508-1516). El Papa Julio II, para contener la influencia veneciana en el norte de Italia, creó la Liga de Cambrai, una alianza militar antiveneciana que luchaba contra el gobierno de la entonces República de Venecia. "Los venecianos decidieron en la medida de lo posible luchar con medios navales, en los que destacaron en todas las batallas en mar abierto".Por esta razón, estipula el experto, la conformación de góndolas como vehículos de ataque y defensa debía ser un secreto militar. Esta teoría se refuerza por las escasas representaciones gráficas de los vehículos, donde no se destacan sus cambios.De acuerdo con la investigación, existieron hasta 10.000 navíos de este tipo, lo que era excesivo para la época, ya que había una de estas embarcaciones por cada 10 habitantes. Actualmente, solo hay 400 barcos navegando en los canales de la ciudad icónica del norte italiano.¿Y por qué volvió a ser un transporte exclusivamente para personas?Camuffo señala que a mediados del siglo XVI la pugna entre el gobierno local y la Liga de Cambrai se normalizó, lo que permitió a los habitantes retomar su vida normal y, con ello, que las góndolas tuvieran otro uso."Esto puede justificar el regreso de la góndola a sus dimensiones primitivas, con solo uno o dos remeros y hasta cuatro pasajeros transportados", precisa.A pesar de su popularidad, este 2023 están navegando con dificultad debido a las mareas bajas de los canales de la ciudad italiana. De acuerdo con expertos, podría ser señal de una sequía, situación totalmente contraria a las inundaciones que se registraron en la zona en 2021.

