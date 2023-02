https://sputniknews.lat/20230226/mas-lena-al-fuego-pompeo-afirma-que-el-aumento-de-tropas-de-eeuu-en-taiwan-es-un-comienzo-1136229395.html

Más leña al fuego: Pompeo afirma que el aumento de tropas de EEUU en Taiwán es "un comienzo"

Más leña al fuego: Pompeo afirma que el aumento de tropas de EEUU en Taiwán es "un comienzo"

26.02.2023

"Enviar más tropas a Taiwán es un comienzo. Ahora deberíamos hacer lo correcto y reconocer a Taiwán como una nación soberana y libre", estimó el exfuncionario federal estadounidense, quien promueve su libro de memorias Never give an inche: Fighting for the America I love ("Nunca ceder una pulgada: peleando por el EEUU que amo", en español).Las declaraciones del funcionario de Trump surgieron luego de que The Wall Street Journal reportó planes de la Casa Blanca de aumentar hasta en un 600% el despliegue de uniformados en la isla. Algo que choca con la posición de China, que está llamando a respetar el principio de "una sola China" y detener todas las formas de intercambios oficiales y vínculos militares con Taiwán, reiteró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin. La isla de Taiwán es uno de los principales puntos de confrontación en una de por sí ya tensa relación entre China y Estados Unidos, pues el país asiático exige el reconocimiento de la isla como parte integral de su territorio nacional como piso mínimo para mantener el diálogo con su par norteamericano.Sin embargo, distintos funcionarios estadounidenses, como la extitular de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, se han aproximado a las disidencias taiwanesas, que impulsan un discurso independentista.En un escenario de ascenso de los semiconductores como factores estratégicos en la economía mundial, Taiwán figura como uno de los principales productores del mundo de esta tecnología especializada.De acuerdo con el Wall Street Journal, oficiales estadounidenses indicaron las intenciones de Washington de desplegar hasta 200 uniformados en Taiwán, en contraste con los 30 efectivos presentes en 2022, con la finalidad de entrenar a militares locales en el manejo de armamento norteamericano y el despliegue de maniobras defensivas ante un posible ataque de China continental.El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, realizado entre 1972 y 1982, contempló el reconocimiento desde Washington de la unidad territorial china, ha subrayado Pekín constantemente al manifestar sus objeciones ante el aumento de tensiones en torno a la cuestión taiwanesa.Es en ese contexto que Pompeo llamó a que Estados Unidos reconozca a Taiwán como una nación independiente, en un momento en que el exfuncionario federal promueve su libro de memorias políticas subrayando su participación en algunos de los episodios centrales de la política exterior de Trump, como el asesinato del líder militar iraní Qasem Soleimani, perpetrado en Bagdad en enero de 2020.

