Pasajeros varados y aeropuertos bloqueados: el caótico final de la aerolínea colombiana Viva Air

La aerolínea colombiana Viva Air decidió suspender sus vuelos de forma sorpresiva en medio de la crisis financiera que atraviesa. 28.02.2023

La crisis de la aerolínea de bajo costo colombiana Viva Air llegó a un punto cúlmine con la suspensión de varios vuelos el 28 de febrero. La medida dejó a cientos de pasajeros varados que se agolparon y generaron protestas en aeropuertos de Colombia y de Perú.La suspensión de vuelos había sido comunicada por la empresa el 27 de febrero, en un comunicado en el que responsabilizaba a la Aeronáutica Civil de Colombia por demoras en aprobar una alianza comercial entre Viva y la también colombiana Avianca. Si bien ambas empresas habían acordado asociarse, la autoridad aeronáutica colombiana entendía que la operación perjudicaba la competencia.En su comunicado, Viva aseguró que la postura de Aeronáutica Civil provocaba "la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato". Si bien los problemas financieros de la empresa eran de dominio público, la suspensión sorpresiva de todos los vuelos hizo que cientos de pasajeros debieran permanecer varados desde la noche del lunes 27 de febrero en los aeropuertos de Bogotá y Medellín.La radio colombiana Blu Radio indicó que solo en el aeropuerto José María Córdova de Medellín la empresa canceló, entre el 27 y el 28 de febrero, un total de 58 vuelos, 40 de ellos con destinos nacionales y 18 internacionales, con destinos como México, Brasil o Argentina.Tanto en Medellín como en Bogotá, los usuarios reclamaron con gritos, cánticos y decidieron no moverse de los andenes para exigir que las autoridades les dieran una solución.Los problemas no se presentaron únicamente en terminales de Colombia. En el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, decenas de pasajeros quedaron varados sin poder tomar sus vuelos hacia Colombia, consignó el medio RPP Noticias, con el agravante de que en la terminal peruana ni siquiera había funcionarios de Viva Air que pudieran explicarles la situación.Si bien los medios argentinos no reportaron pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Viva Air también canceló sus frecuencias a la capital argentina que se habían inaugurado a mediados de 2022.Por el momento, Aeronáutica Civil colombiana busca poder reubicar a los damnificados en nuevos vuelos. En ese proceso habría colaborado Latam, la compañía más grande de la región que es una de las interesadas en adquirir las acciones de Viva Air. Según confirmó la propia Aeronáutica Civil, también hay interés por parte de Aerolíneas Argentinas, la chilena Jetsmart y la colombiana Avianca.De hecho, el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, aseguró a Blu Radio que la decisión de Viva Air debió ser consultada con las autoridades y no efectuarse "abruptamente" para generar caos en las terminales. "Estamos en una situación de emergencia, hay muchos pasajeros que están en los aeropuertos bloqueados", lamentó el titular de Transporte.Para Reyes, la decisión de Viva Air apunta a generar presión sobre el Gobierno colombiano para que autorice la fusión con Avianca, algo resistido por las autoridades por el "monopolio" que puede generar en las frecuencias aéreas de Colombia.Viva Air ya había comenzado a cancelar vuelos la semana anterior, cuando debió devolver cinco de sus aviones que eran arrendados a un propietario estadounidense. La medida había afectado a unos 300 de los 1.000 empleados directos que tiene la compañía.

