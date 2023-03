https://sputniknews.lat/20230301/biden-sigue-prometiendo-que-cobrara-mas-impuestos-a-los-multimillonarios-1136311108.html

Biden sigue prometiendo que cobrará más impuestos a los multimillonarios

Biden sigue prometiendo que cobrará más impuestos a los multimillonarios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que en su próximo proyecto de presupuesto incluirá impuestos más altos, especialmente para las personas... 01.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-01T00:17+0000

2023-03-01T00:17+0000

2023-03-01T00:29+0000

joe biden

jill biden

eeuu

economía

impuesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136310200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f085fedc312e872ca07af6f9d6db1d.jpg

El mandatario estadounidense debe presentar la propuesta el 9 de marzo."Voy a establecer en detalle, cada cosa, cada impuesto que estoy proponiendo, y nadie que gane menos de 400.000 dólares va a pagar un centavo más en impuestos. Quiero dejarlo claro: aumentaré algunos impuestos. Muchos de ustedes son multimillonarios; van a dejar de pagar el 3%. No es una broma", afirmó en un evento en Virginia Beach, Virginia.No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos busca que las personas con más recursos paguen más en cuestiones fiscales.En 2022 propuso un alza a este grupo y corporaciones con más ganancias, esto dentro de su plan para reducir el déficit presupuestario federal y eliminar los "vacíos" que ayudan a los multimillonarios a no pagar impuestos. "Las propuestas reviven elementos de la agenda económica de Biden que han luchado por ganar fuerza en el Congreso durante el último año, incluida la reversión de los principales componentes de la ley tributaria de 2017 que fue aprobada por los republicanos y la promoción de lo que [el presidente] llama 'justicia económica'", explicó en esa época el diario The New York Times.Esto se da tras las declaraciones tanto del mandatario como de la primera dama, Jill Biden, quienes afirmaron que buscará un segundo periodo al frente de la Casa Blanca.De acuerdo con la agencia AP, los colaboradores del presidente estadounidense estiman que el anuncio oficial sobre la búsqueda de un segundo periodo gubernamental se hará en abril, al terminar el primer trimestre de recaudación de fondos.Esta misma estrategia siguió el exmandatario Barack Obama, quien gobernó por ocho años (2009-2017) y con quien Biden colaboró como vicepresidente.

https://sputniknews.lat/20230228/segun-la-primera-dama-de-eeuu-biden-tiene-intencion-de-presentarse-a-las-elecciones-presidenciales-1136271118.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, jill biden, eeuu, impuesto