'La masacre de Nuevo Laredo': un nuevo caso en México lleno de contradicciones

¿Qué ocurrió?La madrugada del 26 de febrero, alrededor de las 4:50 horas, siete jóvenes fueron agredidos a balazos por elementos del Ejército mexicano en las calles Huasteca y Méndez, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Cinco de los siete jóvenes murieron en el lugar de los hechos, uno más fue trasladado a un hospital donde se encuentra grave, con dos impactos de bala, y otro joven quedó ileso. Las siete víctimas se trasladaban en una camioneta pick up blanca Silverado y acababan de salir de una discoteca en la ciudad cuando ocurrió el incidente.¿Quiénes son las víctimas?Fallecidos:Sobreviviente:Hospitalizado (grave, con dos impactos de bala):La versión de las Fuerzas ArmadasEl 28 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) expuso en un comunicado que los soldados estaban haciendo tareas de reconocimiento en esa zona cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon.Según el organismo, que aglutina al Ejército mexicano, debido a esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuegoDe acuerdo con la dependencia federal, diversas autoridades se encuentran investigando el suceso para determinar la veracidad de los hechos.La versión de las víctimasAlejandro Pérez, el sobreviviente del ataque y hermano de una de las víctimas fatales, dijo que iban saliendo del antro cuando fueron impactados por una camioneta del Ejército y, acto seguido, los militares comenzaron a dispararles sin motivo. Aseguró que ni él ni ninguno de los que viajaban en la camioneta llevaban armas o hicieron detonaciones, de acuerdo con el testimonio que rindió ante autoridades y al que tuvo acceso al diario español El País.Según el relato de Pérez, alcanzó a ver cómo un soldado le disparó a un compañero que ya estaba herido. "Él pedía una ambulancia, pero un elemento militar le disparó". "Luego me preguntaron si quería vivir o morir y yo les respondí que quería vivir. Y ellos me dijeron que me declarara culpable, mientras ellos me grababan en vídeo. Que dijera que íbamos huyendo, lo cual no es verdad". Según Pérez, al final accedió. Un militar grabó el mensaje con su celular.El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló en su comunicado que, de acuerdo con versiones de los vecinos de la colonia Cavazos Lerma, al menos dos de los jóvenes fallecidos presentaban un tiro de gracia en la nuca. Según este organismo defensor de los derechos humanos, la camioneta Silverado presentaba al menos 20 disparos de arma de fuego.Las contradiccionesEl informe policial homologado sobre el suceso elaborado por un capitán de caballería, únicamente identificado como Elio N, al que tuvo acceso El País, exhibe contradicciones con el boletín oficial de Sedena. En este informe policial no se menciona que la camioneta en la que viajaban los jóvenes iba sin luces y no tenía placas. Afirma que los militares oyeron estruendos y fue cuando accionaron sus armas sin que él diera la orden. El capitán afirma que cuatro cabos de caballería admitieron haber disparado en el incidente. También asegura que no se encontró nada ilícito en la camioneta.Drama en la fronteraLas familias de dos de los jóvenes muertos aseguran que estos no iban armados. Enrique Pérez, padre de dos de las víctimas, relató a medios locales que sus hijos se dedicaban a arreglar cajas de tráiler y camiones diésel. Dijo que querían sacarse la licencia para trabajar como camioneros cruzando mercancía por los puentes internacionales.Suárez comentó que su hijo era el que conducía la camioneta. "Él había nacido en San Antonio y ahí vivía. Trabajaba en una empresa de jardinería, cortaba zacate. Era muy emprendedor, siempre andaba en esto y lo otro. Ahorita había comprado unos castillos inflables para rentar en fiestas infantiles", contó a la prensa.¿Qué dijo AMLO?El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigará el asesinato de los cinco jóvenes.El mandatario agregó que los militares están impulsando las pesquisas para que, en caso de que los soldados resulten responsables del hecho, sean castigados."Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos […] en lo que lamentablemente ocurrió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o delitos con otros culpables", puntualizó.Suman 798 abatidos en esta AdministraciónEntre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, el Ejército ha abatido en enfrentamientos a 798 presuntos agresores y herido a 176 más, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), proporcionados a través de Transparencia.Según la Sedena, durante los primeros cuatro años de la actual Administración de López Obrador, el Ejército ha tenido 1.021 enfrentamientos, en los que tanto personal militar como civiles han resultado heridos y otros más han perdido la vida.En estos enfrentamientos han muerto 38 militares y han resultado heridos 279, según datos de la Sedena publicados el 28 de febrero por la revista Expansión.

