Los mitos de la masonería aclarados por uno de sus miembros en México

Los mitos de la masonería aclarados por uno de sus miembros en México

Operando entre las sombras, moviendo los hilos de la política mundial en reuniones secretas: esa es una de las imágenes más populares sobre los masones, una... 02.03.2023, Sputnik Mundo

"Aspiramos a ser hombres libres y de buenas costumbres", asegura en entrevista para Sputnik Marcelino Núñez, Gran Luminar Gran Maestro De La Orden del Rito Nacional Mexicano, uno de los Ritos más importantes y antiguos en México. El origen de los masones se rastrea en Europa en el siglo XII, vinculados a los constructores de las primeras iglesias medievales. No obstante, el origen de su organización como sociedades secretas se remonta a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Para investigadores como José Luis Soberanes y Carlos Francisco Martínez, el punto exacto de origen es el 24 de junio de 1717, cuando nace la Gran Logia de Londres, la "primera obediencia masónica aceptada especulativa, madre todo el movimiento masónico mundial".El contexto social en el que surgen es uno en el que el acceso a la cultura y la información era limitado, lo que propició que las pocas personas que podían poseer libros y conocimiento se congregaran en grupos de debate. De ahí que incluso se relacione a la masonería con movimientos como la Ilustración francesa.En México, investigadores como José María Mateos apuntan que la masonería llegó a principios de 1800, pero sería hasta 1824, después de la Guerra de Independencia, cuando las primeras logias (organización básica de los masones) comenzarían a cobrar relevancia en la vida intelectual y política del país.Pese al origen político de estos grupos, las logias masónicas practican un "sistema de enseñanza-aprendizaje que se basa en un sistema moral" que, como en la Ilustración, aspira a que la humanidad alcance su máximo nivel intelectual, filosófico y moral a través de la razón y el conocimiento.El estudio de temas complejos y actuales, que puede ir desde coyunturas políticas y sociales hasta la propia pandemia de COVID-19, forma parte de las reuniones semanales que sostienen los más de 2,5 millones de masones en México (más de 6 millones en el mundo, según datos de la BBC), y que distan de aquella versión mediática donde un grupo de hombres se reúne entre sombras para realizar rituales vinculados con el esoterismo, y que incluso fueron parodiados en series como Los Simpson.José Pablo Arriaga Aguilar, masón grado 33 del Supremo Consejo de México, declaró en el programa Sacro y Profano de la televisión pública mexicana que el trabajo de los masones se orienta a responder las grandes preguntas de la humanidad: ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy?. La construcción del mundoEl término masón proviene del francés maçon, que literalmente significa obrero. En términos prácticos, la masonería aspira a "la construcción de un mundo", basado, además, en el concepto del Gran Arquitecto del Universo, una deidad al que se hace referencia a Dios (en sus distintas manifestaciones religiosas), y por el cual los símbolos identitarios de la masonería son un compás y una escuadra que forman un triángulo, figura geométrica que, a su vez, representa el concepto de equilibrio.Lo anterior, independientemente de los símbolos y ritos que cada logia tiene de manera interna.Las corrientes más conocidas mundialmente son la del Rito de York y el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Comparten, en general, la creencia del Gran Arquitecto, pero pueden diferir en diversos temas claves como la inmortalidad del alma, así como diferentes cuestiones ideológicas y políticas que han generado escisiones y el surgimiento de diferentes logias alrededor del mundo.Por ejemplo, el RNM surgió debido a las diferencias que se tenían con el entonces Rito Escocés en México, de corte conservador. El RNM, con apoyo de Rito de York, impulsó desde sus primeros años políticas como la inclusión de mujeres en la logia, lo que a su vez se tradujo en el impulso de las reformas liberales conocidas como las Leyes de Reforma, y promulgadas por el expresidente Benito Juárez, un reconocido masón mexicano.Los masones subsisten gracias a las aportaciones de sus integrantes, entre quienes se encuentran destacadas figuras públicas de toda índole. Tan solo en México se pueden nombrar a ex presidentes como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines y personalidades como el comediante Mario Moreno Cantinflas.En la historia mundial también se ha asociado a personajes como Goethe, Mozart, Montesquieu, Simón Bolívar, Winston Churchill, en la masonería.Grados de masonesDependiendo de la logia, cada miembro puede tener diferentes grados al interior de la organización. En el caso del RNM, a nivel administrativo se dividen en dos grupos: las Muy Respetables Grandes Logias que agrupan las Respetables Logias Simbólicas con tres grados distintos: aprendiz, compañero y maestro; y los Grandes Consistorios con seis grados para hacer un total de nueve grados. En otras logias existen diferente número de grados, equivalentes con los mencionados anteriormente.El avance depende directamente del desempeño de los miembros, quienes ingresan por invitación o por solicitud directa, la cual se analiza y, en caso de aceptarse, se somete al solicitante a una serie de pruebas para confirmar si es posible su ingreso.El sigilo actual con el que operan logias como el RNM responde a que, a percepción de Marcelino Núñez, no existen las condiciones en la vida pública para que los masones participen o realicen su labor de forma pública.En el contexto actual donde las organizaciones políticas, culturales y filosóficas abundan, la labor de los masones se concentra en estudiar a una cambiante humanidad en cuyo futuro hay fenómenos como el cambio climático, la inteligencia artificial, entre otros."Son ciclos en los que la humanidad tiene que volver a surgir las condiciones para que la masonería pueda tener una participación destacada", explica Núñez Mondragón.

