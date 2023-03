La Fiscalía chilena cita a la canciller y a su equipo a declarar por filtración de una grabación

https://sputniknews.lat/20230303/la-fiscalia-chilena-cita-a-la-canciller-y-a-su-equipo-a-declarar-por-filtracion-de-una-grabacion-1136439461.html

El organismo detalló que las citaciones son solo diligencias para determinar dónde se realizó la grabación y si las personas tenían conocimiento de que el encuentro estaba siendo registrado y que los sujetos citados no van en calidad de imputados, pues aún no se determina si existe o no algún delito. Las indagatorias apuntan a que, eventualmente, podría haberse vulnerado una norma que castiga la divulgación de elementos de un encuentro de carácter privado que se produzcan en lugares que no son de libre acceso al público, que corresponde al artículo 161 del Código Penal. El 24 de enero se filtró la grabación de un encuentro privado entre la ministra Urrejola y sus asesores en que criticaban en duros términos al embajador argentino Rafael Bielsa, acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos de política nacional. La situación obligó a la canciller a emitir un comunicado explicando que la jefa de prensa de la cartera había sido desvinculada y que el audio no representaba la "excelente relación entre Chile y Argentina". Hasta la fecha no se sabe quién realizó la grabación y por qué se estaba registrando un encuentro de carácter privado en que las autoridades se expresaban en ese tono.

