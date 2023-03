https://sputniknews.lat/20230303/la-universidad-complutense-de-madrid-se-deslinda-de-la-ministra-mexicana-acusada-de-plagio-1136403713.html

La Universidad Complutense de Madrid se deslinda de la ministra mexicana acusada de plagio

De acuerdo con una investigación del diario español El País, Yasmín Esquivel plagió el 46% de su tesis doctoral. La ministra ostentaba ser doctora por la Universidad Complutense de Madrid, a partir de un acuerdo firmado con la Universidad Anáhuac, institución responsable de evaluar la tesis señalada por plagio.La vinculación a la universidad española está disponible en su semblanza publicada en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, al igual que en la biografía que presentó al Senado de la República en 2019 para postularse como ministra.Sin embargo, directivos de la Universidad Complutense de Madrid —consultados también por El País— afirmaron que la institución no tiene nada que ver con la ministra mexicana. "A todos los efectos eres doctor por la Complutense cuando has hecho la tesis en la universidad y se ha defendido en un tribunal de la Complutense", agregó.Durante una intervención que Alonso tuvo durante la junta del Consejo de Gobierno de la universidad, el decano pidió a la comunidad académica estar tranquila, ya que no tienen ningún vínculo con Yasmín Esquivel.A finales de 2022, el periodista mexicano Guillermo Sheridan reveló que la tesis con la que Yasmín Esquivel obtuvo su título de licenciatura era un plagio total de una tesis que se presentó un años antes de que la ministra presentara su examen profesional.Esquivel Mossa rechazó la acusación y, durante semanas, presentó supuestas pruebas de que, en realidad, ella era quien había sido víctima de plagio, a pesar de que las fechas presentadas en el trabajo no coincidían con los argumentos de la ministra.La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), responsable de expedir el título de Yasmín Esquivel, inició un análisis y, de manera preliminar, determinó que la tesis de la ministra era "una copia sustancial" de la tesis presentada primero por Édgar Ulises Báez. Pese a ello, el rector Enrique Graue adelantó que la legislación universitaria no permitía retirarle el título a la ministra.La UNAM decidió pasar el caso a su Comité de Ética, pero Yasmín Esquivel inició varios procesos de amparo que actualmente impiden a la Máxima Casa de Estudios mexicana dar a conocer los dictámenes relacionados con el plagio de tesis.Mientras la UNAM determina si la ministra que aspiraba a presidir el máximo tribunal de México cometió plagio, El País reveló que el 46% de su tesis doctoral también habría sido plagiada, en 2009.En este señalamiento, la Universidad Anáhuac, responsable de doctorar a Yasmín Esquivel, anunció que no iniciaría ningún tipo de proceso, pues su legislación le impide poner en duda o revisar los títulos expedidos una vez que transcurren tres años.Por su parte, la ministra volvió a negar la acusación y dijo que "la posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado: el de deficiencias o descuidos".

