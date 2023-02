https://sputniknews.lat/20230225/ministra-de-corte-suprema-de-mexico-rechaza-segundo-senalamiento-de-plagio-academico-1136186614.html

Ministra de Corte Suprema de México rechaza segundo señalamiento de plagio académico

El abogado de la ministra señala que es "totalmente inexacto que, al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio de su obra completa". Este segundo caso surge mientras el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza la tesis de licenciatura de Esquivel, en 1987, y se basa en la ausencia de citas a 12 autores detectada en 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral de la ministra, presentada en la capitalina Universidad Anáhuac. Según el dictamen académico, la tesis de licenciatura de Esquivel es "copia sustancial de la original presentada por Edgar Ulises Báez un año antes (1986)". Nueva investigación La investigación de El País descubrió que entre los 12 autores no citados por la ministra en su tesis doctoral Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa están un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. "No es una cuestión sutil, lo ha hecho de una manera muy burda", agregó el filósofo y actual delegado permanente de España ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y el Deporte (UNESCO). Por su parte, el académico mexicano Miguel Carbonell dijo que "si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio, no hay otra manera de definirlo". El 19 de enero pasado, la UNAM rescindió el contrato de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien supervisó la tesis para el grado de licenciada en Derecho de Esquivel, por "haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica". La ahora ministra y el mencionado Baez, que presentaron el mismo texto, tuvieron a Rodríguez Ortiz como tutora. El tema cobró tintes políticos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró a la investigación inicial como un ataque a su administración, porque la ministra era su abierta favorita para presidir el máximo tribunal. Tras el estallido del escándalo, la transición se consumó a principios de este año, cuando Esquivel perdió la votación del pleno de la Corte Suprema ante Norma Piña, elegida como la primera mujer al frente del Poder Judicial.

