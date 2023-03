https://sputniknews.lat/20230305/la-policia-griega-usa-granadas-de-aturdimiento-y-gas-durante-una-manifestacion-en-atenas--videos-1136484816.html

La Policía griega usa granadas de aturdimiento y gas durante una manifestación en Atenas | Videos

La Policía griega usa granadas de aturdimiento y gas durante una manifestación en Atenas | Videos

ATENAS (Sputnik) — La Policía griega utilizó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos durante protestas en Atenas por el accidente ferroviario del 1 de marzo... 05.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-05T12:58+0000

2023-03-05T12:58+0000

2023-03-05T12:58+0000

internacional

atenas

grecia

kyriakos mitsotakis

sociedad

seguridad

europa

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/05/1136484670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ce85f81c8d86a3c460d9613590865c1.jpg

Un grupo de manifestantes causó disturbios en la plaza Síntagma, donde se encuentra el Parlamento griego. Los protestantes lanzaron piedras y botellas incendiarias contra agentes de la Policía. Al mismo tiempo, la multitud gritó "vergüenza" y "asesinos" a los policías. De acuerdo con periodistas locales, al menos 10.000 personas asistieron a la manifestación debido al choque ferroviario que se produjo entre la capital y la ciudad griega de Salónica el 1 de marzo. Trabajadores del ferrocarril, sindicatos y organizaciones públicas exigen al Gobierno a que investigue a fondo las causas y circunstancias de la tragedia. El accidente ferroviario se saldó con al menos 57 personas muertas y decenas de heridas. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, pidió disculpas a los familiares de los muertos y heridos y agregó que la causa de tragedia fue el factor humano. "No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano", subrayó Mitsotakis.

atenas

grecia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

atenas, grecia, kyriakos mitsotakis, sociedad, seguridad, europa, unión europea