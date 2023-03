https://sputniknews.lat/20230305/los-bancos-rusos-no-sujetos-a-sanciones-podran-usar-canales-alternativos-en-lugar-del-swift-1136475190.html

Los bancos rusos no sujetos a sanciones podrán usar canales alternativos en lugar del SWIFT

Estos bancos podrán utilizar medios de comunicación no especializados, como el teléfono, el fax y el correo electrónico, para realizar negocios con sus contrapartes europeas, así lo menciona un comunicado de la Unión Europea sobre las nuevas pautas adoptadas.Esto se permitirá, aclara el documento oficial, siempre y cuando las transacciones giren en torno a actividades que no estén sancionadas por la UE, mencionando el pago para la importación y exportación de bienes como una de los intercambios habilitados.Esto significa que las transacciones para el comercio no sancionado todavía se permiten con los bancos desconectados de la red SWIFT, no sujetos a la congelación de activos en virtud del Reglamento 269/2014 del Consejo, si se basan en otros medios (es decir, servicios no especializados de mensajería financiera), como el papel, el fax y el correo electrónico, para confirmar las órdenes de pago.Sin embargo, precisan que hacer transacciones internacionales sin SWIFT "es caro, complejo y requiere confianza mutua entre instituciones financieras. Hace retroceder los pagos a los tiempos en que se utilizaba el teléfono y el fax para confirmar cada transacción".En febrero del 2022, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, Occidente bloqueó el acceso de Rusia al sistema internacional de pagos interbancarios SWIFT, un modelo de mensajería de alta seguridad con sede en Bélgica que conecta a aproximadamente 11.000 instituciones bancarias y permite realizar transacciones financieras en todo el mundo.Si bien técnicamente los bancos pueden realizar transacciones internacionales sin depender de este sistema, y el sistema local de mensajería financiero ruso, el SPFS, ha ganando terreno en el último tiempo tanto a nivel nacional como internacional, la amplia cobertura y la simplicidad del sistema SWIFT todavía lo colocan como fundamental para el funcionamiento financiero global.Algunos de los bancos rusos perjudicados, que no pueden recibir moneda extranjera ni transferir activos al exterior, son el Sberbank, VTB, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank, VEB.rf y MKB, así como también cuatro entidades de Bielorrusia.De acuerdo al reporte, la medida adoptada por la UE beneficiaría al Rosselkhozbank, banco ruso que fue desconectado del sistema SWIFT pero que no está sujeto a sanciones de bloqueo debido a su rol en la exportación de fertilizantes y alimentos, actividad que ha sido exenta de las restricciones occidentales.Moscú ya ha anunciado que está creando una alternativa al sistema internacional SWIFT, una plataforma interbancaria para las transferencias a nivel global, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

