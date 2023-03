https://sputniknews.lat/20230304/japon-compra-petroleo-ruso-a-pesar-de-las-sanciones-de-occidente-1136456598.html

Japón compra petróleo ruso a pesar de las sanciones de Occidente

Japón compra petróleo ruso a pesar de las sanciones de Occidente

Por primera vez después de ocho meses, Japón decidió volver a importar petróleo ruso, de acuerdo con cifras del informe del Ministerio de Economía, Comercio e... 04.03.2023, Sputnik Mundo

En total, Japón importó en enero 747.706 barriles de crudo ruso del tipo Sakhalin Blend, a pesar de las sanciones occidentales en contra de la industria energética, las cuales no han rendido los frutos esperados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).El 28 de diciembre pasado, el medio estadounidense Bloomberg informó que Tokio estaba listo para importar su primer envío de petróleo crudo de Rusia, en medio de presiones por parte del Gobierno para que los importadores de energía almacenen combustible para evitar una eventual escasez. El país insular no había importado el combustible de Rusia desde mayo pasado, cuando el Gobierno japonés tomó la decisión de prohibir las importaciones desde el país euroasiático en represalia por la operación militar especial en Ucrania.La compradora del cargamento ruso reciente fue la empresa Taiyo Oil Co. De acuerdo con un portavoz de la compañía, citado por S&P Global, el lote forma parte del volumen de crudo que resta a su contrato a plazos del año pasado. En tanto, Bloomberg dio a conocer, citando un comunicado publicado en el sitio web de Sakhalin Energy del 19 de diciembre, que Japón planea dividir la carga entre dos terminales de descarga en Kimura y Namikata. La adquisición se da en el marco de la entrada en vigor del decreto del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre medidas de represalia al tope de precios que el G7 y la Unión Europea (UE) introdujeron sobre el petróleo ruso.Sin embargo, en noviembre de 2022, Japón aseguró que los envíos del proyecto de importación de Sakhalin Blend estarían exentos del tope de precios. Desde el 5 de diciembre de 2022, la Unión Europea dejó de importar petróleo procedente de Rusia, transportado vía marítima, e implantó junto con los países del Grupo de los Siete (G7) y Australia, un tope de 60 dólares al precio del crudo proveniente de Rusia.

