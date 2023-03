https://sputniknews.lat/20230306/las-contradicciones-que-contienen-las-estadisticas-gasisticas-de-ursula-von-der-leyen-1136507104.html

Las contradicciones que contienen las estadísticas gasísticas de Ursula von der Leyen

La declaración reciente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el modo de lograr la independencia europea del gas ruso fue... 06.03.2023, Sputnik Mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que Rusia redujo las exportaciones de gas a Europa en un 80% en los últimos ocho meses, pero que la UE logró compensar la pérdida "con trabajo duro" y "buenos amigos": EEUU y Noruega. De acuerdo con sus palabras, "la dependencia europea de los suministros rusos de petróleo y gas es ya cosa del pasado".El director del Instituto de Problemas Regionales, profesor asociado de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, doctor en Ciencias Políticas, Dmitri Zhuravliov, comentó las peculiaridades de la declaración.El experto cuestionó la estadística del 80% de compensación de pérdidas, haciendo hincapié en la metodología de cálculo de estas pérdidas. Como ahora se recurre activamente a las importaciones paralelas, Europa puede comprar gas ruso a países no pertenecientes a la UE a los que Rusia suministra gas, explicó el doctor en Ciencias Políticas."Más concretamente, [el gas ruso] les llega como antes, pero se pretende que sea, por ejemplo, gas indio. O lo diluyen con el mismo gas noruego, [por eso] automáticamente deja de considerarse ruso. Pero es imposible sustituir el gasoducto por buques cisterna", detalló.Mientras tanto, el experto no niega el hecho de que los estadounidenses y los noruegos estén suministrando su gas, pero subraya que es imposible aumentar fundamentalmente la producción en Noruega y que tampoco es posible anular fundamentalmente el océano Atlántico.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre de 2022. El 19 de diciembre de 2022, la UE aprobó la limitación de los precios del gas natural ruso. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.

