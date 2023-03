https://sputniknews.lat/20230307/la-cascara-de-mani-el-secreto-para-que-un-pueblo-argentino-nunca-se-quede-sin-energia-1136566448.html

La cáscara de maní, el secreto para que un pueblo argentino nunca se quede sin energía

La cáscara de maní, el secreto para que un pueblo argentino nunca se quede sin energía

Un pequeño pueblo de la provincia argentina de Córdoba puede jactarse de no tener apagones masivos. Es que una empresa ha logrado utilizar la cáscara de maní... 07.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-07T19:03+0000

2023-03-07T19:03+0000

2023-03-07T19:03+0000

américa latina

argentina

córdoba

sistema argentino de interconexión

medioambiente

electricidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/0a/01/1116637599_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10f79d302ac16388c66aa9a8d71bd47a.jpg

En épocas en que asegurar la independencia energética puede ser un verdadero desafío, una pequeña ciudad del interior argentino parece tener una fórmula original: valerse de la cáscara de maní, también conocido como cacahuate, para generar electricidad a sus cerca de 3.000 habitantes.Ubicado a unos 190 kilómetros de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, en el centro del territorio argentino, Ticino fue fundado en 1911 por dos italosuizos que se iniciaron el poblado cerca de las vías del ferrocarril.En un pueblo que, como tantos, se dedica fundamentalmente a la agricultura, la producción de maní se destaca sobre el resto, con la instalación, en 1967, de la empresa Lorenzati Ruetsch y Compañía, dedicada a la producción de esa semilla, cereales y oleaginosas. Además, la firma es una de las principales exportadoras de maní argentino a EEUU, Europa y Rusia, entre otros mercados.En los últimos años, la empresa comenzó a invertir en la generación de energía renovable. En ese marco, construyó un complejo de cogeneración de energía eléctrica y vapor a partir de biomasa. La cáscara del maní se recolecta y se quema para producir un vapor de alta presión que mueve una turbina que, a su vez, alimenta un generador que la transforma en energía eléctrica.De acuerdo con la propia compañía, la energía generada no solo abastece a su complejo industrial sino también a la población de Ticino. De hecho, destaca la empresa, "se genera energía suficiente para abastecer alrededor de 8.000 hogares, lo que multiplica por 10 la cantidad de viviendas de Ticino".La energía, que se pone a disposición del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), es de tres megavatios. En un año, el complejo industrial llega a aportar 23.400 MWh al sistema argentino.Producto de este proceso, los vecinos de Ticino salieron a la luz en los medios locales como aquellos a los que no afectó el gran apagón que dejó sin electricidad a la gran mayoría de los hogares de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza y el Área Metropolitana de Buenos Aires durante varias horas el 1 de marzo."En este momento, mientras gran parte del país no tiene energía, nosotros quedamos aislados en un circuito cerrado dando energía", destacó ese día el ingeniero Wilson Chaile, de la planta generadora de energía, en declaraciones al diario Clarín.De todas formas, no es la única empresa que produce energía a base de la cáscara de maní, lo que parece ser una alternativa cada vez más frecuente en la provincia de Córdoba. Un artículo del sitio especializado Agrofy daba cuenta, en diciembre de 2022, de que son cuatro las empresas cordobesas que producen energía a partir de la cáscara del maní.De acuerdo a datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba citados por el sitio, en la campaña 2021-2022 la provincia llegó a destinar 187.224 toneladas de cáscara de maní para generar electricidad, alcanzando una potencia instalada de 25 MW en toda la provincia.

https://sputniknews.lat/20230216/esto-es-lo-que-se-sabe-de-la-planta-de-energia-solar-mas-grande-de-latinoamerica-1135807803.html

https://sputniknews.lat/20230301/bolivia-tiene-luz-verde-para-exportar-electricidad-al-norte-argentino-1136342533.html

argentina

córdoba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, córdoba, sistema argentino de interconexión, medioambiente, electricidad