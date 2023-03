https://sputniknews.lat/20230307/la-gran-demanda-mundial-de-colageno-la-causa-indirecta-de-la-deforestacion-brasilena-1136524941.html

La gran demanda mundial de colágeno, la causa indirecta de la deforestación brasileña

La gran demanda mundial de colágeno, la causa indirecta de la deforestación brasileña

La gran demanda de colágeno, conforme a una investigación, estaría relacionado con la deforestación de los bosques tropicales de Brasil. El beneficioso... 07.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-07T15:43+0000

2023-03-07T15:43+0000

2023-03-07T15:43+0000

américa latina

brasil

deforestación

💗 salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/1a/1110501444_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1275ae5cab050e268dbba480a87b31a0.jpg

La expansiva industria tiene un valor estimado de 4.000 millones de dólares. La proteína se puede extraer desde pescados, cerdos o el ganado vacuno, y se utiliza para mejorar el cabello, la piel, uñas y articulaciones, retardando su proceso de envejecimiento. Sin embargo, una investigación realizada por The Guardian, la Oficina de Periodismo de Investigación, el Centro para el Análisis de Delitos Climáticos (CCCA), ITV y O Joio e O Trigo en Brasil descubrió que el ganado criado en granjas que causan la deforestación fue procesado en mataderos que abastecen a las cadenas internacionales de suministro de colágeno.Una de las principales compañías que producen colágeno bovino es Vital Proteins, propiedad de Nestlé, quienes venden el producto a todo el mundo, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. La Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que si bien hay estudios que evidencian que tomar colágeno por vía oral puede efectivamente mejorar la salud de las articulaciones y la piel, la mayoría de estas investigaciones estarían financiadas por científicos afiliados a la industria.Por otra parte, en términos del impacto medioambiental, a diferencia de otros productos, las empresas de colágeno no tienen obligación de hacer un seguimiento. A diferencia de la carne de vacuno, la soja, el aceite de palma y otros productos alimentarios, el colágeno no se considera en la futura legislación sobre la evaluación integral de un negocio en la UE y el Reino Unido, diseñada para atajar la deforestación.La mayor parte de la deforestación por ganadería puede atribuirse a los proveedores indirectos de las empresas, señaló Ricardo Negrini, fiscal federal del estado brasileño de Pará, que supervisa los compromisos climáticos de los procesadores de carne de vacuno. El ganado suele trasladarse de una granja a otra para las distintas fases de la cría, de modo que una vaca nacida en tierras deforestadas puede ser engordada para el sacrificio en un rancho de acabado "limpio".El colágeno bovino se describe como un subproducto de la industria ganadera, responsable en Brasil del 80% de la pérdida de selva amazónica. Pero, para ser un "subproducto", el cuero y el colágeno son los más valiosos, representan algo menos de la mitad del peso total de una vaca sacrificada y pueden generar hasta el 20% de los ingresos de los frigoríficos, según el USDA.Lo cierto, es que en los últimos años, la demanda de carne de vacuno, cuero y colágeno ha provocado la tala de cada vez más bosques para sustituirlos por pastos.

https://sputniknews.lat/20230207/deforestacion-erosion-del-suelo-y-escasez-de-agua-amenazan-a-america-latina-1135498680.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, deforestación, 💗 salud, sociedad