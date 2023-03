https://sputniknews.lat/20230308/bloomberg-canada-pide-consultas-sobre-prohibicion-de-maiz-transgenico-en-mexico-1136615093.html

'Bloomberg': Canadá pide consultas sobre la prohibición de maíz transgénico en México

'Bloomberg': Canadá pide consultas sobre la prohibición de maíz transgénico en México

El Gobierno de Canadá solicitó consultas formales con México para abordar el tema de la prohibición del uso de maíz transgénico en el país latinoamericano, de... 08.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-08T22:40+0000

2023-03-08T22:40+0000

2023-03-08T23:18+0000

internacional

💗 salud

andrés manuel lópez obrador

méxico

canadá

eeuu

organización mundial de la salud

maíz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0e/1116036765_0:277:2730:1813_1920x0_80_0_0_97f2fa3d54fba367070c5bef82067843.jpg

Se trata de un requisito previo a la instalación de un panel de controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esto quiere decir que Ottawa, igual que Washington, se opone a la prohibición mexicana del maíz transgénico. La solicitud de consultas formales por parte de Ottawa se da dos días después de que Estados Unidos hiciera lo propio en lo que ha sido el primer paso concreto de ambos Gobiernos para rechazar la prohibición mexicana del grano genéticamente modificado.De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, se trata de consultas técnicas que se sustentan en el capítulo 9 del T-MEC (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), el cual establece la posibilidad de iniciar un diálogo de carácter técnico para intercambiar información sobre la medida en cuestión.Según esta dependencia, las consultas no son de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa.El pasado 13 de febrero, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que prohíbe el uso de maíz transgénico para la elaboración de la masa y las tortillas, uno de los alimentos de mayor consumo en México.El decreto prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado en el país latinoamericano y establece un cronograma la eliminación gradual de su importación gran parte de la cual proviene de Estados Unidos.También fija una ruta para reducir y, eventualmente, eliminar la importación del agroquímico glifosato, al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vinculado con cáncer.Productores de maíz en Estados Unidos —que exporta alrededor de 17 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado a México al año— ha dicho que el decreto no tiene sustento en la ciencia y es una violación flagrante a las cláusulas del T-MEC.México, en tanto, ha defendido la medida como una decisión soberana y ha dicho que la controversia es política, no económica, y que en realidad no hay una afectación al comercio ni violación a las cláusulas del T-MEC.El decreto del 13 de febrero no prohíbe el uso de maíz transgénico para alimento de animales, ni tampoco para su uso en la industria de alimentos, que absorbe la mayor cantidad de importaciones de Estados Unidos.Canadá no exporta maíz transgénico a México, pero sí es el mayor productor mundial de canola genéticamente modificada, un grano muy usado en la industria para la elaboración de alimentos fritos o aderezos para ensaladas, y México es uno de sus principales compradores, señaló Bloomberg en su nota informativa.El Gobierno de Ottawa, según la agencia de noticias, está preocupado de que México esté implementando prohibiciones "arbitrarias" a productos genéticamente modificados y no esté respetando las cláusulas en el T-MEC.Además, a Canadá teme que así como impuso restricciones al maíz estadounidense, México comience a establecer restricciones a otro tipo de industrias, como la minería, en la que el país norteamericano es uno de los principales inversionistas.Sobre las consultas técnicas, México dijo que aprovechará este mecanismo previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.

https://sputniknews.lat/20230306/eeuu-pide-consultas-del-t-mec-sobre-prohibicion-en-mexico-de-maiz-transgenico-1136525892.html

https://sputniknews.lat/20230307/mexico-demostrara-que-prohibicion-de-maiz-transgenico-no-afecta-comercio-de-eeuu-1136538543.html

méxico

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, andrés manuel lópez obrador, méxico, canadá, eeuu, organización mundial de la salud, maíz