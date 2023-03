https://sputniknews.lat/20230308/diez-anos-de-maduro-en-venezuela-un-lider-que-se-construyo-frente-a-las-adversidades-1136585145.html

Diez años de Maduro en Venezuela: un líder que se construyó frente a las adversidades

Diez años de Maduro en Venezuela: un líder que se construyó frente a las adversidades

El presidente Nicolás Maduro asumió el mando de Venezuela hace una década, mano derecha de Hugo Chávez. En diálogo con Sputnik, el experto venezolano Martín... 08.03.2023, Sputnik Mundo

El 5 de marzo de 2013 no solo quedó en la memoria de los venezolanos por el fallecimiento del hasta entonces presidente Hugo Chávez, sino que, al mismo tiempo, marcó el inicio de una nueva época para el chavismo y la revolución bolivariana: desde entonces, el Gobierno venezolano quedó en manos de Nicolás Maduro.Hasta 2013, el nombre de Nicolás Maduro aparecía como uno de los más cercanos a Chávez. Canciller de Venezuela entre 2006 y enero de 2013, Maduro se había consolidado como uno de los pilares al costado de Chávez en cumbres internacionales y encuentros bilaterales.Esa cercanía hizo que no fuera sorpresa que Chávez escogiera a Maduro como su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2012, en las que el comandante triunfó por 11 puntos sobre Henrique Capriles, que unificaba a la oposición venezolana. Incluso desde antes de asumir como vicepresidente, Maduro había sido un apoyo fundamental para el comandante, ocupándose de comunicar sus internaciones oncológicas en Cuba o apareciendo con el presidente en videos que mostraban sus mejorías.Maduro también pasó a la historia el 5 de marzo de 2013 cuando, a través de un mensaje a la nación, confirmó con lágrimas en los ojos y la voz quebrada el fallecimiento de Chávez. Su rol de vicepresidente lo llevó a asumir los meses siguientes como mandatario encargado y la confianza que Chávez le había dado lo legitimó como el discípulo que pugnaría por la presidencia en los comicios extraordinarios de 2013.Desde entonces, y acabando de cumplir una década al frente del Gobierno venezolano, Maduro se ha consolidado como el líder del chavismo y de una Venezuela que, para muchos, ha sufrido circunstancias mucho más difíciles que las que debió sobrellevar el propio Chávez."Por supuesto que Maduro es la continuidad de las políticas de Chávez, aunque con las variables propias de su personalidad y las circunstancias históricas, que no son las mismas", comentó a Sputnik el politólogo venezolano Martín Pulgar.Para el experto, existen diferencias cruciales entre el contexto que encontró Hugo Chávez al llegar al Gobierno en 1999 y las que debió administrar Maduro en los últimos diez años. En ese sentido, recordó que el comandante asumió el poder en una época "de descrédito absoluto del sistema político venezolano y se proyectó como la alternativa". "Al final surgió la propuesta de la revolución bolivariana y la gente siguió ese proyecto", sintetizó.La era de Maduro, en tanto, está signada por lo que Pulgar denominó como "una guerra multiforme" contra Venezuela, impulsada desde EEUU y otros países de Occidente desde los últimos años de Chávez, con el objetivo de derribar los precios del petróleo y afectar la economía venezolana.Por supuesto, Maduro tuvo algo que Chávez no: la herencia de un proyecto político anterior. "Maduro es hijo de Chávez y eso tiene que ver con la herencia de un proceso histórico que enriquece y le da una plataforma que el propio Chávez no tuvo", explicó el analista.Ese bagaje es clave para que, de acuerdo al experto, Maduro haya podido comprender con mayor facilidad "el escenario" al que se enfrentaría la revolución bolivariana a partir de 2013. Pulgar aseguró que Maduro pudo comenzar a prepararse para lo que le tocaría vivir ya desde su paso por la Cancillería.En esa línea, destacó que el actual mandatario venezolano supo comprender que los desafíos para el chavismo no llegarían desde factores políticos internos, como le había ocurrido a Chávez, sino desde "factores exógenos del imperialismo que iban a jugar muy duro para disminuir las capacidades económicas".¿Cómo logró Maduro sostenerse una década?Para los opositores al chavismo, el fallecimiento de Chávez fue visto como una oportunidad para desbancar al Gobierno venezolano, ya sea por las urnas o por métodos alternativos. Las elecciones ganadas por Maduro en 2013 y 2018 legitimaron su figura, por lo que la oposición acabó cambiando de estrategia, apostando por la autoproclamación de Juan Guaidó en 2019 como mandatario encargado y la acumulación de sanciones internacionales decretadas por Washington.Para Pulgar, una de las claves del fracaso de los intentos de desestabilizar a Maduro fue la "subestimación" que desde EEUU y la oposición venezolana hicieron del presidente venezolano. "Pensaron que Maduro no tenía la personalidad ni el carisma de Chávez y el apego del pueblo venezolano a la revolución bolivariana", opinó.En efecto, el experto remarcó que si bien Maduro ascendió al poder sin tener "el liderazgo carismático con el que Chávez arropaba a buena parte del espectro chavista e incluso no chavista", sí tenía una experticia que le posibilitó afrontar los ataques sufridos desde el exterior.En ese sentido, Pulgar destacó la inteligencia de Maduro para comprender cómo "la consolidación de un mundo multipolar" podía servir a Venezuela para buscar aliados como Irán, Rusia o China en los contrapesos contra las agresiones de Occidente.A diez años de su asunción, y con un Maduro que "ha crecido en experiencia", Pulgar pronosticó que "hay Maduro para rato" en Venezuela. El experto no aseguró que el presidente acceda a buscar una reelección en los comicios generales de 2024, pero remarcó que "es una potestad que tiene" y que deberá ser analizada a la interna del chavismo."Maduro ya tiene un aprendizaje de cómo manejar estas sanciones y su liderazgo ha ido creciendo", destacó el experto, aclarando que "esto no quiere decir que el imperialismo y la estructura mediática no va a desempolvar casos contra su figura".

