La igualdad de género prolonga la longevidad de los hombres, pero está "a 300 años de distancia"

Un estudio de Plos Global Public Health muestra que, en general, una mayor igualdad de género está asociada a una mayor esperanza de vida laboral tanto para las mujeres como para los hombres.Esta tendencia inicialmente puede ampliar la brecha de género en la esperanza de vida, ya que los beneficios de una mayor igualdad de género benefician principalmente a la vida y la salud de las mujeres. No obstante, los datos muestran también que los beneficios de una mayor participación de las mujeres en la sociedad afectan positivamente a los hombres. En particular, conduce a un mayor aumento de su esperanza de vida y a una reducción de la brecha de género en la esperanza de vida.Por lo tanto, los autores del estudio llegaron a la conclusión que abordar la desigualdad de género que existe desde hace tiempo y empoderar a las mujeres podría ayudar a prolongar la longevidad tanto de las mujeres como de los hombres.La igualdad de género tardará 300 años en alcanzarseMientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que la igualdad de género está "a 300 años de distancia". Guterres citó las altas tasas de mortalidad materna, las niñas obligadas a contraer matrimonios precoces, los secuestros y los ataques a niñas por asistir a la escuela como pruebas de que la esperanza de alcanzar la igualdad de género es "cada vez más remota".Para lograr la igualdad de género, Guterres hizo un llamamiento a la acción "colectiva" y "urgente", desde el aumento de la educación, los ingresos y el empleo para las mujeres y las niñas, especialmente en las naciones en desarrollo del Sur global, hasta la promoción de la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. "Siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos dañinos han creado una enorme brecha de género en ciencia y tecnología. Seamos claros, los marcos globales no están funcionando para las mujeres y las niñas del mundo. Tienen que cambiar", expresó.Por primera vez, las mujeres están representadas en todos los parlamentos del mundoNo obstante, el último reporte de la Unión Interparlamentaria (UIP) muestra que, por primera vez en la historia, hay mujeres en todos los parlamentos nacionales del mundo, la participación de la mujer nunca ha sido tan diversa como lo es ahora en varios países. A pesar de que las mujeres se posicionaron con un 25,8% de los lugares disponibles, representando un incremento de 2,3% desde la última vez que se realizaron elecciones, a este ritmo, harán falta otros 80 años para alcanzar la paridad de género en el parlamento.Agregó que "es un fenómeno generalizado en todo el mundo y no es endémico de ninguna región en particular. Y podemos estimar que está pasando factura a la participación de las mujeres en la vida política".

