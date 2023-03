https://sputniknews.lat/20230310/con-un-presupuesto-de-defensa-record-la-administracion-biden-desprecia-abiertamente-a-eeuu-1136685204.html

Con un presupuesto de defensa récord "la Administración Biden desprecia abiertamente a EEUU"

Con un presupuesto de defensa récord "la Administración Biden desprecia abiertamente a EEUU"

Con el presupuesto de defensa para el año fiscal 2024 que solicitó el presidente de EEUU, Joe Biden, su Administración menosprecia a su país y se preocupa por... 10.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-10T16:40+0000

2023-03-10T16:40+0000

2023-03-10T16:40+0000

defensa

eeuu

presupuesto militar

joe biden

🛡️ fuerzas armadas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136687186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9eb0924c8f5847ab540aa350e223ae67.jpg

"No me sorprende en absoluto. En mi opinión, la Administración Biden solo atiende de boquilla a las necesidades del pueblo estadounidense. Están totalmente centrados en ser los líderes de una comunidad global. Desprecian abiertamente a EEUU y este presupuesto traiciona esa posición en su esencia", exclamó Luongo.El analista también aseguró que aunque muchos tendrán razón al decir que Biden está jugando con una base de votantes demócratas que odian a cualquiera que sea más rico que ellos, este presupuesto va mucho más allá de eso en lo que dice sobre las prioridades de esta Administración. Agregó que "devorar" a los ricos, empaparlos de impuestos del tipo y clase que interrumpen el ciclo de formación de capital es totalmente contrario con el crecimiento económico real.Asimismo, Luongo destacó que la mayor revelación sobre las prioridades de la Administración Biden es su obsesión por elevar el impuesto de sociedades para equipararlo a los "estándares internacionales"."Uno de los sellos distintivos de los recortes fiscales de [expresidente de EEUU Donald] Trump fue reducir la tasa corporativa de EEUU por debajo de la media de la [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] OCDE. Y, Biden, en lugar de basarse en eso para presionar al resto del mundo a hacer lo mismo, está cediendo a la presión internacional, especialmente de sus supuestos sátrapas en la UE para elevar esas tasas y así 'nivelar el campo de juego'", subrayó."Esta gente nunca conoció una actividad generadora de riqueza que no despreciara y quisiera cargar con más impuestos", denunció.Acercamiento de EEUU a una "crisis fiscal"Luongo está de acuerdo con el senador Chuck Grassley, que había declarado que si bien el presupuesto de Biden propone billones de dólares en nuevos gastos y al mismo tiempo promete reducir el déficit subiendo los impuestos a las empresas y a los ricos, está no es una promesa realista y acercará a Estados Unidos a una "crisis fiscal".Añadió que el camino hacia un presupuesto equilibrado y la responsabilidad fiscal es gastar menos dinero, no gastar "mejor", sea lo que sea que eso signifique."El camino correcto para crear riqueza real y sostenible pasa por el ahorro, la industria y la creación de un entorno estable para el ahorro y la inversión, no por la política de la envidia que es literalmente lo único que se oye decir a esta gente. Este presupuesto es un fracaso dadas las circunstancias", recalcó.Además, el analista aseguró que el Departamento de Defensa no gasta más de 800.000 millones de dólares en defensa. Gasta esa cantidad de dinero en seguridad para un grupo muy selecto de personas que se sitúan en la cúspide de la pirámide de la riqueza. Eso es lo que representan esas cientas de bases en el extranjero."Es una tremenda pérdida de tiempo, dinero y, lo que es más importante, de capital humano de Estados Unidos en perjuicio del pueblo estadounidense y de las víctimas de la política arrogante de este Gobierno", concluyó.La mañana del 9 de marzo, la Casa Blanca publicó la propuesta de Biden que incluye 842.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa, 10.500 millones para asistencia humanitaria en todo el mundo y 1.700 millones en fondos para ayudar a Ucrania en su conflicto contra Rusia. El legislador republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, calificó la propuesta de presupuesto de "poco seria" y la criticó por incrementar la carga tributaria para los contribuyentes.EEUU está en riesgo de incumplir el pago de su deuda nacional que ronda actualmente los 31.460 millones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro. Medios locales reportaron que una eventual contrapropuesta presupuestaria de los republicanos incluiría un recorte del 45% a la ayuda exterior y reducir casi a la mitad los fondos de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).Biden proyecta un aumento interanual del producto interno bruto del 1,5% en 2024, así como una inflación del índice de precios al consumidor del 2,4%. Biden y McCarthy se reunieron previamente para discutir sus diferentes puntos de vista sobre el presupuesto, sin alcanzar un consenso.

https://sputniknews.lat/20230308/comando-estrategico-de-eeuu-considera-una-prioridad-el-desarrollo-de-armas-hipersonicas-1136621060.html

https://sputniknews.lat/20230217/el-conflicto-en-ucrania-ha-revelado-el-talon-de-aquiles-de-estados-unidos-1135889152.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, presupuesto militar, joe biden, 🛡️ fuerzas armadas, 💬 opinión y análisis