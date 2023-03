https://sputniknews.lat/20230312/si-el-cerebro-no-tiene-sus-propios-receptores-del-dolor-por-que-sentimos-los-dolores-de-cabeza-1136760825.html

Si el cerebro no tiene sus propios receptores del dolor, ¿por qué sentimos los dolores de cabeza?

Si el cerebro no tiene sus propios receptores del dolor, ¿por qué sentimos los dolores de cabeza?

Si bien algunos dolores de cabeza pueden ser provocados por afecciones subyacentes, como una lesión en la cabeza o bajos niveles de azúcar, en la mayoría de los casos son causados por lo que se llama en jerga médica "dolores referidos", es decir, aquellos en los que las zonas de aparición real del dolor y donde se siente son distintas. Citado por el prestigio sitio LiveScience, el doctor Charles Clarke, neurólogo y especialista en dolores de cabeza en el centro médico Vanderbilt en Tennessee, Estados Unidos, explicó que los dolores de cabeza provocados por tensión son los más comunes."Los dolores de cabeza por tensión a menudo ocurren como dolor en los músculos en la parte superior de la cabeza o la frente, donde se colocaría una banda para el sudor o una banda para la cabeza", explicó el experto. "El dolor es causado por músculos tensos en la cara, el cuello y el cuero cabelludo y puede estar relacionado con el estrés, según el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés). Pero el dolor de cabeza y el endurecimiento de los músculos craneales pueden ser secundarios a otra respuesta de estrés, como hombros tensos o mandíbula apretada", precisó.No se trata de un caso aislado vinculado al cerebro. Por ejemplo, la ciática, un fuerte dolor que recorre la parte trasera de la pierna hasta el pie, es generalmente causada por una hernia de disco en la espalda.En el caso de las migrañas, uno de los dolores de cabeza que pueden llegar a ser más intensos y recurrentes, el trastorno que las provocan muchas veces es genético y puede causar síntomas como vómitos o náuseas.Según apunta LiveScience, si bien las causas subyacentes de las migrañas no se comprenden por completo, una teoría es que el dolor está relacionado con el nervio trigémino (el nervio sensorial de la cabeza y la cara) y con la duramadre, la capa protectora del cerebro donde los vasos sanguíneos se expanden y contraen. De acuerdo a los expertos, un evento eléctrico en el cerebro sería el responsable de estimular las vías del nervio trigémino y desencadenar una reacción inflamatoria. La inflamación se propaga a través de los vasos sanguíneos de la duramadre y las fibras del nervio trigémino envían señales de regreso al tronco encefálico. Luego, la inflamación se propaga a las meninges sensibles al dolor y desencadena un dolor de cabeza."Esta cascada de vasos sanguíneos inflamados y nervios irritados es un fuego que está fuera de control. Es como un ciclo de retroalimentación que se irrita cada vez más, lo que hace que se acumule la experiencia de una migraña", explicó Clark.Como lo demuestra el caso de las migrañas y las teorías sobre su origen, si bien las relaciones entre el dolor alrededor del cuerpo y el dolor de cabeza están establecidas, los mecanismos detrás de estos padecimientos no se conocen del todo, aunque por suerte sí los tratamientos para combatirlos, ya sea practicar yoga o la toma de medicamentos como Ibuprofeno y Aspirina, u otros más fuertes que no son de venta libre.

