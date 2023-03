https://sputniknews.lat/20230313/alto-cargo-de-seguridad-ruso-cuestiona-implicacion-de-kiev-en-sabotaje-a-nord-stream-1136770883.html

Un alto cargo de seguridad ruso cuestiona la implicación de Kiev en el sabotaje al Nord Stream

Ahora que varios medios occidentales se empeñan en atribuir las explosiones en Nord Stream a un grupo de sabotaje ucraniano, "cabría preguntarse si existe tal grupo y si es capaz de hacer eso en principio", sugirió el funcionario. El planteamiento de que Washington y Londres no están involucrados, a su juicio, va destinado a una audiencia incapaz de razonar lógicamente. Para realizar un sabotaje como el que sufrió Nord Stream, según Pátrushev, hace falta un comando bien entrenado y equipado, "como los que seguramente hay en EEUU e Inglaterra". Pátrushev recomendó no dar crédito a las acusaciones que no se basan en una investigación imparcial. "Insistimos en que se lleve a cabo una investigación objetiva con participación de Rusia y otras partes implicadas", puntualizó. El 7 de marzo, el diario estadounidense The New York Times reveló que la inteligencia de EEUU atribuye la autoría de los ataques contra la red de gasoductos Nord Stream a un grupo proucraniano, integrado mayoritariamente por ciudadanos ucranianos o rusos. Una investigación realizada por el periódico alemán Die Zeit, conjuntamente con los canales de televisión ARD y SWR, apunta a que los saboteadores utilizaron un yate alquilado por una empresa con sede en Polonia pero propiedad de ucranianos. Según los medios citados, no se descarta una operación de bandera falsa, particularmente porque no hay pruebas de que el sabotaje a Nord Stream fuera orquestado o financiado desde Ucrania. Las autoridades ucranianas, por su parte, negaron toda implicación en esos ataques. El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas. Más tarde, trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los Gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales. La Fiscalía General de Rusia abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos gasoductos, en una zona con fuerte presencia de buques de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza bélica liderada por EEUU. El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022. En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

