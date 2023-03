A fuerza de millones de dólares, Biden se niega a perder a Colombia como aliado

"No me sorprende porque la alianza estratégica en temas militares de EEUU y Colombia data de la década de 1940. No me sorprende el valor, me sorprende que se mantenga la presencia de los EEUU porque Colombia representa una cuota inicial bastante grande en los intereses de los EEUU en América Latina y hoy más cuando la ola progresista comienza a tomar fuerzas, con un Gobierno de corte progresista por primera vez en la historia de Colombia", subrayó el analista.