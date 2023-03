https://sputniknews.lat/20230314/los-paises-de-aukus-buscan-acorralar-a-china-con-los-submarinos-nucleares-a-australia-1136825582.html

Los países de AUKUS buscan acorralar a China con los submarinos nucleares a Australia

Los países de AUKUS buscan acorralar a China con los submarinos nucleares a Australia

MOSCÚ (Sputnik) — Las naciones del pacto bélico AUKUS, liderado por Estados Unidos, buscan acorralar a China con la entrega de submarinos nucleares a... 14.03.2023, Sputnik Mundo

El 15 de septiembre de 2021, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el nuevo acuerdo militar AUKUS, que en la primera fase supone la entrega de ocho submarinos nucleares al país oceánico. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, el Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. Batiuk indicó que los estadounidenses efectúan desde hace tiempo una política antichina y el presidente Joe Biden continúa la línea de su antecesor Donald Trump. El experto advirtió que el plan de AUKUS podría desatar una carrera armamentista nuclear en la región. El 13 de marzo, pese a la preocupación mundial por la proliferación nuclear, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia confirmaron su intención de seguir con sus planes atómicos. En concreto, la Casa Blanca planea entregar a Australia tres submarinos nucleares en los años 2030. Hasta esa fecha Estados Unidos y Gran Bretaña desplegarán sus submarinos nucleares en las bases navales australianas. El pacto bélico AUKUS causó malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional. Nueva Zelanda, a su vez, advirtió que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.

