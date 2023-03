https://sputniknews.lat/20230313/que-hay-detras-del-plan-de-australia-de-comprar-submarinos-nucleares-de-eeuu-como-parte-de-aukus-1136798291.html

¿Qué hay detrás del plan de Australia de comprar submarinos nucleares de EEUU como parte de AUKUS?

La adquisición de varios submarinos de propulsión nuclear estadounidenses por parte de Australia desestabilizará casi con certeza la situación en la región de... 13.03.2023, Sputnik Mundo

Australia planea comprar hasta cinco submarinos de clase Virginia como parte del acuerdo de defensa firmado entre Washington, Canberra y Londres, conocido como pacto AUKUS, en referencia a las siglas inglesas de cada nación involucrada. Conforme a fuentes no identificadas de una agencia de noticias británica, se espera que la entrega de los navíos ocurra recién para la década de 2030.A la pregunta de si Australia conservará el pleno control operativo de los submarinos, o podrían ser comandados por estadounidenses, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que Canberra "conservará absolutamente nuestra soberanía, nuestra soberanía absoluta, al 100%".El experto chino agrega que esto es parte de la estrategia de EEUU para asegurar su presencia militar y su ventaja estratégica en la región de Asia Pacífico, aunque sea por sobre la base de alianzas estratégicas. Lo que se contrapone con la creciente asertividad política y económica de Pekín.Recordando la tensa situación en la región, el experto argumentó que "la posesión por Australia de 4-5 submarinos nucleares de la clase Virginia alterará inevitablemente el equilibrio estratégico en la región, creará una nueva competencia y obligará a los países vecinos a aumentar el gasto militar"."Esto afectará el nivel de vida de la población, porque el aumento de los presupuestos de defensa [de esos países] recortará el gasto en necesidades públicas. La recuperación económica mundial también se ralentizará, y los países no podrán responder debidamente a los retos mundiales, como el calentamiento global. Está claro que esto no es lo que a la gente corriente le gustaría ver", concluyó Guanglin.Biden asegura que los submarinos no tendrán armas nucleares Los submarinos de propulsión nuclear que se están desarrollando para Australia como parte de la alianza trilateral AUKUS con EEUU y Reino Unido no llevarán armas nucleares de ningún tipo, dijo el 13 de marzo el presidente estadounidense, Joe Biden.Australia se compromete a seguir siendo un estado sin armas nucleares y no producirá combustible para los submarinos, agregó el presidente.El 15 de septiembre de 2021, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron su nuevo pacto bélico AUKUS. El documento constitutivo estipuló el desarrollo de tecnología de submarinos de propulsión nuclear para la Marina Real Australiana, lo que llevó al gobierno australiano a cancelar de manera abrupta un acuerdo previamente negociado con Francia para la construcción de 12 submarinos diésel-eléctricos, lo que conllevó ciertas tensiones diplomáticas con París. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó AUKUS por considerarla una alianza que alimenta la carrera armamentística en Asia Pacífico, socava el régimen de no proliferación nuclear y amenaza la estabilidad regional.

