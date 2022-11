https://sputniknews.lat/20221108/el-mundo-se-encuentra-en-una-situacion-de-desastre-total-especialmente-occidente-1132229697.html

"El mundo se encuentra en una situación de desastre total, especialmente Occidente"

"El mundo se encuentra en una situación de desastre total, especialmente Occidente"

Los inminentes cambios económicos mundiales se asemejan a una catástrofe y sobre todo en Occidente, afirmó a Sputnik el economista Mijaíl Jazin. El experto... 08.11.2022, Sputnik Mundo

El experto sugirió que el 9 de noviembre habrá un cambio radical de modelo porque el 8 de noviembre serán las elecciones de mitad de mandato en EEUU. Y cambiará no solo un modelo social y político, sino también económico. Posible guerra comercial entre EEUU y la UEEn cuanto a las declaraciones del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la aplicación de medidas de respuesta si EEUU no revisa sus medidas de apoyo a las empresas como lo estipula la Ley para la Reducción de la Inflación, Jazin cree que la UE no podrá luchar contra el sistema del dólar apelando a la Organización Mundial de Comercio (OMC).El 7 de noviembre, Breton declaró que la UE envió una advertencia a EEUU por dicha ley y detalló que se la hizo por escrito con cláusulas específicas que creen que contradicen las normas de la OMC y avisó que si no cambian estos puntos, el bloque europeo tendrá que plantear esta cuestión en la OMC y estudiará medidas de represalia."En primer lugar, ¿quiénes son esos mismos europeos? En segundo lugar, la OMC ya no existe. Y, por cierto, la OMC no permite ninguna sanción (…) La OMC es un elemento del mundo de Bretton Woods. El mundo de Bretton Woods es el sistema mundial del dólar. Si quieren luchar contra el sistema global del dólar representado por EEUU, entonces no apelen a la OMC y ciérrenla. No se puede reivindicar el sistema de Bretton Woods y apelar a uno de los elementos de este sistema al mismo tiempo", subrayó Jazin. Agregó que los europeos no deben hacerse ilusiones sobre las intenciones de EEUU porque Washington liquidará a la UE como plataforma económica alternativa.El economista también constató que hay una hipótesis —solo una hipótesis— de que EEUU se está moviendo al nivel de AUKUS, es decir, el mundo anglosajón, comenzando a reconstruir el sector real allí y abandonando el sistema del dólar de Bretton Woods que hoy les está costando mucho. Pero en este caso, precisa el experto, los más perjudicados serán Estados Unidos porque los mercados se están reduciendo, y China porque las compras se están reduciendo drásticamente. Mientras que la UE sería la menos afectada del mundo occidental, ya que su economía está más industrializada, lo que explica el comportamiento de la reacción de EEUU."Y en esta situación, una reacción completamente natural de EEUU es obligar a la UE a colapsar su propia economía, sacar algo de su sector real y luego dejarles hacer lo que quieran. Esto es lo que está ocurriendo ahora y la UE está gritando: 'Chicos, no están actuando según las reglas'", concluyó el economista.

