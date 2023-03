https://sputniknews.lat/20230314/sunak-y-biden-acuerdan-mantener-el-dialogo-con-pekin-pese-a-tensiones-1136823786.html

Sunak y Biden acuerdan mantener el diálogo con Pekín pese a tensiones

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convinieron en la necesidad de seguir... 14.03.2023

El 13 de marzo, Downing Street dio a conocer la revisión anual de la estrategia de la política exterior del Reino Unido que designa a China como "el desafío que define una época". "Los líderes coincidieron en la necesidad de interactuar con China y mantener el diálogo", resalta el comunicado. Al mismo tiempo, pusieron de relieve "el desafío planteado por la creciente asertividad del Partido Comunista de China", agrega el texto. Entre otras cosas, los líderes acordaron continuar profundizando las relaciones comerciales bilaterales, así como la cooperación en materia de la economía verde. Además, abordaron la crisis ucraniana, destacando el papel de sus países "en la coordinación de los esfuerzos internacionales para apoyar a Ucrania". Sunak llegó a EEUU para participar en la cumbre de la alianza bélica AUKUS que aglutina a Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El pacto fue anunciado el 15 de septiembre de 2021 y en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. El pacto bélico ha causado también malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional. Los analistas advierten que la entrega de tecnologías nucleares a Australia podría desatar una carrera armamentista en la región.

