"Un giro oscuro": el conflicto en Ucrania está destruyendo la fuerza nacional estadounidense

"Un giro oscuro": el conflicto en Ucrania está destruyendo la fuerza nacional estadounidense

La implicación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano está socavando el entorno político y económico del propio país, escribió Douglas Macgregor

Actualmente, según el autor, la economía de EEUU se enfrenta a "un giro oscuro". "La creciente constatación de que la capacidad militar-industrial estadounidense y europea no puede seguir el ritmo de las demandas ucranianas de municiones y equipos es una señal ominosa a enviar durante una guerra por poderes cuando Washington insiste en que su sustituto ucraniano está ganando", señaló.Además, Macgregor subrayó que Rusia se mostró mejor preparada que Occidente para luchar y se aseguró hábilmente el apoyo a su causa en América Latina, África, Oriente Próximo y el sur de Asia. En resumen, continuó, la estrategia militar de Washington para debilitar, aislar o incluso destruir a Rusia "es un fracaso colosal, y el fracaso sitúa la guerra por poderes de Washington con Rusia en una senda verdaderamente peligrosa".En palabras de Macgregor, cuanto más gasta Washington en casa y en el extranjero para proseguir el conflicto ucraniano, "más se acerca la sociedad estadounidense a la agitación política y social interna", y son "condiciones peligrosas para cualquier república". De esto se desprende, prosiguió, una crisis de confianza de los estadounidenses en las autoridades del país."La mayoría de los estadounidenses tienen razón en desconfiar de su Gobierno y en estar descontentos con él. (...) Es hora de que la Administración Biden encuentre la manera de dar un giro para sacar a Washington D. C. de su conflicto ucraniano mediado contra Rusia. No será fácil", concluyó el analista.El 9 de marzo, la Casa Blanca publicó la propuesta de Biden que incluye 842.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa, 10.500 millones para asistencia humanitaria en todo el mundo y 1.700 millones en fondos para ayudar a Ucrania en su conflicto contra Rusia. El legislador republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, calificó la propuesta de presupuesto de "poco seria" y la criticó por incrementar la carga tributaria para los contribuyentes.

